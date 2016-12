«Un défi pour tout le monde» - Michel Therrien

PITTSBURGH | Pour son dernier match de l’année 2016, le Canadien croisera sur son chemin les Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Phil Kessel.

«Il n’y a pas de doute que c’est un défi pour tout le monde, a simplement résumé Michel Therrien à sa sortie de l’entraînement matinal au PPG Paints Arena. C’est un défi d’équipe, c’est de cette façon que je vois ça.»

«Nous sommes très conscients que nous affrontons une formation d’élite, a-t-il poursuivi. Ils sont les champions de la Coupe Stanley, ils ont beaucoup de profondeur à l’attaque et ils ont le meilleur joueur de la LNH en Sidney. Et sur leur deuxième trio, ils ont Evgeni Malkin qui ne va pas trop mal lui non plus.»

Des éloges pour Crosby

Au sommet de la LNH avec 26 buts, soit sept de plus que ses plus proches poursuivants (Jeff Carter, Patrik Laine et David Pastrnak), Crosby renouera encore une fois avec son ancien entraîneur en Therrien.

«J’ai toujours eu énormément de respect pour lui, a rappelé Therrien. Je l’ai connu à un jeune âge. Il est le meilleur joueur de la LNH, mais ça ne vient pas tout seul. Il travaille tellement fort. Il a beaucoup de passion, il veut être le meilleur et il s’organise pour l’être. Je ne suis pas surpris de le voir performer ainsi.»

Max Pacioretty a aussi décrit le capitaine des Penguins comme un joueur dans une classe à part.

«Il est le meilleur, aucun doute là-dessus, a souligné Pacioretty. Si des gens cherchent à faire un débat à ce sujet, je ne comprends pas.»

«Il est tellement dominant et c’est dur de l’être, a-t-il continué. Il y a tellement de vidéo aujourd’hui, tout le monde connaît les tendances de tout le monde. Donc on peut croire que c’est plus facile de neutraliser des joueurs avec les années, mais il veut constamment s’améliorer, et il le fait aussi en été. C’est ce que tu dois faire pour être dominant de nos jours. Il crée de nouveaux jeux qui sont copiés par les autres ensuite.»

Crosby partage également le premier rang des marqueurs avec Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton. Les deux centres ont 42 points, mais le plus vieux des deux a joué six matchs de moins.

Letang: une décision avant la rencontre

Présent sur la glace pour l’entraînement optionnel des siens, Kristopher Letang connaîtra son sort quelques minutes avant la rencontre.

«Je parlerai avec les entraîneurs et les médecins de l’équipe avant de décider si je reviens ou non, a mentionné Letang. J’aimerais ça jouer.»

S’il a refusé de confirmer sa présence, le défenseur québécois a quitté la patinoire avant Steve Oleksy. Il s’agit d’un petit indice sur la présence plus que probable de Letang face au CH.

Blessé au bas du corps le 14 décembre contre les Bruins de Boston, Letang a manqué les sept derniers matchs de son équipe. Il s’est retrouvé à l’infirmerie pour 12 des 37 premières rencontres cette saison.

Le numéro 58 des Penguins n’a pas l’intention de changer son style de jeu afin de mieux se protéger contre les blessures.

«Je pourrais jouer un style moins physique, me mêler moins à ces choses-là, a-t-il dit. Mais ça ne fait pas partie de moi. J’aime me salir le nez, tout donner. J’aimerais ça (jouer 82 matchs), mais j’aurais besoin de chance. Tant que je suis en forme pour la fin de saison et les séries, c’est ça l’important. Les blessures de cinq matchs, ce n’est pas la fin du monde.»

«Ça fait 11 ans que je joue ici, a-t-il enchaîné. On dirait que quand je fais ce genre de modification, je me sens moins impliqué, mon niveau d’adrénaline ne monte pas assez.»

Mike Sullivan, quant à lui, aimerait voir son défenseur modifier un peu son approche.

«Il joue avec beaucoup de courage et il est prêt à accepter des coups pour réussir des jeux, a affirmé l’entraîneur en chef des Penguins. Mais parfois, il reçoit des coups inutilement parce qu’il garde la rondelle trop longtemps en attendant qu’un jeu se développe. On lui a donc parlé pour qu’il ne se place pas en situation vulnérable. On admire son courage et on ne veut pas que ça change, mais on aimerait qu’il soit un peu plus sélectif, qu’il reconnaisse les situations où il n’y a pas de jeu à faire.»

► Carey Price sera confronté à Marc-André Fleury.