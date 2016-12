Un séjour en provence à Sherbrooke

On passe d’agréables moments au B&B Charmes de Provence. On se repose et on profite de la maison en toute ­tranquillité dans un décor d’inspiration provençale.

Leur gîte ­urbain transporte les invités dans un décor raffiné aux chaudes couleurs de la Provence, région d’origine de l’hôte. Trois jolies chambres, portant des noms de villes, ­suggèrent des ambiances différentes. ­Élégance et coquetterie pour Aix-en-­Provence, distinction et raffinement pour Arles ainsi que charme et grâce pour ­Avignon. Toutes sont dotées d’un grand lit et d’une salle de bain privée. Seule la salle de bain privée d’Avignon, avec ses jolis ­carreaux d’origine, se situe à l’extérieur de la chambre. Un parfum de lavande, délicieusement subtil, reste apaisant. On adore d’ailleurs cette quiétude tout comme la grande beauté du bâtiment patrimonial avec ses plafonds hauts et ses boiseries d’origine.

On commence la journée en prenant le déjeuner­­ dans la salle à manger. Les jolies serviettes et les rideaux provençaux donnent le ton. On se délecte d’un jus de fruits, d’un yaourt accompagné de céréales granola et de fruits, d’une boisson chaude et d’un plat chaud nouveau chaque matin. Omelette provençale, pain doré aux fruits et amandes, œufs pochés et tuiles de parmesan, œufs à la bénédictine ou cuits durs, crêpes aux pommes caramélisées, gaufres et coulis de mangue, quel que soit le choix, on se régale! En plus, les pains et les pâtisseries faits maison par les hôtes sont succulents.

Tarifs