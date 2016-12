Une année en dents de scie pour Hivon

Candidate à la direction du Parti québécois, Véronique Hivon a dû abandonner la course en raison d’une labyrinthite. De retour à l’Assemblée nationale dès l’automne, elle a poussé la ministre libérale Stéphanie Vallée dans ses derniers retranchements sur la crise du système de justice. Bilan d’une année en dents de scie pour la députée péquiste de Joliette.

Comment vous êtes-vous sentie quand vous avez compris que vous deviez abandonner la course?

Je me suis levée le matin du 17 août, pas capable de sortir de mon lit, tout tourne, perte d’équilibre complète, et donc pendant des semaines clouée au lit, pas capable de bouger, pas capable de lire presque, de regarder un écran, complètement paralysée. Je relative toujours, je voyais Pierre Moreau, on voit des gens qui ont des maladies plus graves, qui luttent contre un cancer, qui vivent des deuils humains. Mais là, c’était un deuil politique.

Après votre retrait de la course, le ton a été passablement acrimonieux, notamment entre Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier sur les questions identitaires. Comment avez-vous trouvé ça?

C’est un de mes combats en politique pour casser le moule pour faire de la politique constructive. Ce n’était pas, je pense, les moments les plus glorieux.

Êtes-vous de l’avis de Jean-François Lisée et de plusieurs analystes à savoir que c’est votre retrait qui fut le tournant de la course?

Je ne peux pas juger de ça, mais ce qui est certain, c’est que ça a libéré de l’espace et des appuis potentiels. Ce qui n’était pas évident, c’est que, toi, tu es contrainte de rentrer dans tes terres, mais tu demeures un élément de la course, les gens se réclament de toi. Soudainement, tu es tellement formidable.

Serez-vous de la prochaine course à la chefferie?

Je nous souhaite une stabilité et je pense que la dernière chose dont on aurait besoin, à court ou moyen terme, c’est d’une course à la chefferie. Bien honnêtement, je n’en ai aucune idée. Moi, d’être candidate à la chefferie ou d’être chef, ce n’est pas un plan de carrière, ce n’est pas un rêve que je caresse depuis que je suis toute petite ou depuis que je suis entrée en politique, vraiment pas. Si j’y suis allé, c’est parce qu’à ce moment-là, précisément, je trouvais que ce que je pouvais apporter pouvait être intéressant compte tenu de ce qu’on était comme parti, de ce que les gens me disaient, des appuis que je recevais; donc pour moi, c’est lié à une conjoncture, pas à une pure ambition.

Vous êtes une antipoliticienne, reconnue pour ne pas tomber dans la partisanerie. Est-ce que vous avez des craintes face à la montée d’une façon de faire de la politique à la Donald Trump, avec des attaques personnelles et des publicités négatives?

Je ne pense pas, moi, que c’est à coup d’attaques personnelles, de coups de poing, de coups de gueule, de “mon père est plus fort que le tien”, d’aller dans l’ultra-partisanerie, je pense que c’est exactement le chemin inverse qu’il faut prendre et c’est le pari que je fais.

Mais on peut dire que le ton s’est passablement durci dernièrement entre François Legault et Jean-François Lisée. Votre chef s’est même attaqué à son vis-à-vis caquiste en raison de sa fortune et de la valeur élevée de sa résidence. Êtes-vous à l’aise avec ça?

Jean-François et moi, on n’a pas le même style et, dans une équipe, c’est important, je pense, d’avoir une complémentarité. Je suis très heureuse des fonctions que j’ai, j’ai une bonne relation avec Jean-François, il me demande conseil. S’il me demandait ce que je pense de ça, je pense qu’il sait très bien la réponse que je lui donnerais.

Êtes-vous à l’aise avec l’idée de ne pas tenir de référendum avant 2022?

Je me rallie au choix des militants, je pense que ç’a été un choix clair à travers le choix de Jean-François qui va fort probablement être reconfirmé dans le travail qui s’amorce en prévision de notre congrès. L’important, c’est de garder l’objectif et le travail très vivants, pour que ces années-là soient mises à profit à travailler sur le fond de l’indépendance.

Remettre l’indépendance à plus tard ne nuit-il pas à la convergence des forces souverainistes?

Je suis plutôt d’avis que non, finalement. On a vu récemment la plus grande ouverture de Québec solidaire (face à) cette main tendue par le PQ.