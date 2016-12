«Une nouvelle tradition du temps des Fêtes»

Événement incontournable du 31 décembre depuis quatre ans, le Party du Nouvel An est de retour dans le Vieux-Port de Montréal. Après une édition 2015 qui a attiré 110 000 fêtards, les organisateurs prévoient accueillir 150 000 personnes cette année.

La croissance du Party du Nouvel An est pour le moins impressionnante. Après une première édition devant 35 000 personnes, à la place Jacques-Cartier, l’événement s’est déplacé dans le Vieux-Port, où les éditions de 2014 et 2015 ont respectivement attiré 65 000 et 110 000 personnes.

Cette année, avec le métro qui sera ouvert­­ pour la première fois toute la nuit, les organisateurs prévoient attirer 40 000 personnes de plus que l’an dernier.

«Ça fait trois ans qu’on milite pour que le métro soit ouvert le 31, dit le directeur du Party du Nouvel An, Martin Durocher­­. Je crois que le succès de l’édition de l’an dernier a peut-être influencé la ville à prendre cette décision.»

Les créateurs de l’heure

Contrairement à d’autres partys du jour de l’An, qui misent sur de la musique électronique, l’équipe organisatrice de l’événement du Vieux-Port a choisi de mettre l’accent sur des artistes pop-rock bien connus des Québécois.

L’an dernier, Yann Perreau, Dumas, Bernard Adamus et Cœur de pirate s’étaient succédés sur la scène extérieure. Cette année, les artistes québécois seront Louis-Jean Cormier, Klô Pelgag, Alex Nevsky et Adamus.

«Pour la première fois cette année, nous avons voulu ajouter un volet international, indique Martin Durocher. Il y a beaucoup d’anglophones à Montréal et aussi bien des gens de l’extérieur qui viennent pour le jour de l’An.»

À la programmation se sont ainsi ajoutés SonReal («il a un super album qui est sorti récemment») et Scott Helman («la révélation torontoise des deux ou trois dernières années»).

«Notre mandat est de représenter les créateurs de l’heure, explique l’organisateur. Ailleurs, ils font des soirées de musique électro. Nous, on a pris le pari d’inviter des artistes qui représentent le Québec moderne.»

Dans le cas de Bernard Adamus, le musicien participera à son troisième Party du Nouvel An consécutif. «C’est comme notre Plume, dit Martin Durocher. Il fait tellement un méchant party. C’est lui qui nous redemande de venir chaque année. C’est une machine de spectacle.»

Différent du Bye Bye

Pourquoi l’événement du Vieux-Port connaît un si grand succès après si peu d’années d’existence? «On s’est fait dire qu’il y avait déjà le Bye Bye le 31 au soir... Mais nous voulons créer une nouvelle tradition du temps des Fêtes, dit Martin Durocher. Oui, il y a du monde qui s’en va dans le Sud. Mais il y a bien d’autres personnes qui sont écœurées d’écouter le Bye Bye et qui ont envie de sortir. On fait le pari d’organiser un spectacle comme celui-là.»

Événement gratuit

Et contrairement à de nombreux bars de la métropole, qui offrent des soirées spéciales du 31 décembre à des coûts exorbitants, le party extérieur du Vieux-Port est tout à fait gratuit.

«Le but de cet événement-là, quand on l’a créé, c’était d’offrir des activités gratuites, dit Martin Durocher. On voulait qu’il y ait une célébration gratuite le 31, que ce soit différent de dépenser 120 $ dans un bar. Il y a des gens qui cherchent des activités accessibles. Avec notre party, il y en a qui viennent en famille.»

Le succès des premières éditions a démontré que les Montréalais avaient besoin d’un événement comme celui-là, mentionne Martin Durocher. «On tient quelque chose que la population veut, dit-il. Je suis content parce que l’événement s’est bâti de façon organique, intelligente.»

►Le Party du Nouvel An aura lieu le 31 décembre dès 19 h, dans le Vieux-Port de Montréal. Le spectacle, qui débutera à 22 h, sera animé par Neev et comprendra Alex Nevsky, Louis-Jean Cormier, Sonreal, Scott Helman, Bernard Adamus et Klô Pelgag. Le spectacle est gratuit. Pour les détails: montrealenfetes.com.

Louis-Jean Cormier Photo Annie T. Roussel

L’auteur-compositeur-interprète terminera une autre année chargée avec cette prestation extérieure.

Klô Pelgag Photo Ben Pelosse

Ayant lancé son deuxième album cet automne, Klô Pelgag prendra part aux festivités. «C’est la première fois que ça m’arrive où je pourrai enfin souhaiter bonne année à plus d’une personne à la fois», a dit la chanteuse.

Bernard Adamus Photo d'archives

Déjà un habitué du Party du Nouvel An dans le Vieux-Port, Bernard Adamus prendra part à l’événement pour une troisième année de suite. «Ça fait chaud au cœur... mais frette aux doigts», a-t-il dit.

Alex Nevsky Photo Ben Pelosse

Fort de sa popularité à La Voix Junior, Alex Nevksy tentera de divertir les dizaines de milliers de spectateurs.