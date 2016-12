Une sentence qui fait rager

Une famille de l’Estrie qui se démène pour finir de rebâtir avant le Nouvel An sa maison cambriolée et incendiée dénonce la sentence «injuste et bonbon» reçue par les deux individus accusés du drame.

«Ça m’enrage tellement, alors que nous, on ­rush, répète, les dents serrées, Nancy Giguère, qui a vu sa maison et tous ses souvenirs partir en fumée l’hiver dernier, alors qu’elle était en voyage en Floride avec son mari et son fils.

Dans la nuit du 26 au 27 février, Karl Watson et Julie Simoneau-Audy se sont introduits chez eux, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, pour voler leurs biens et s’enfuir avec le camion familial.

Photo Facebook

Photo Facebook

Après la fuite des criminels, qui s’est terminée sur un tapis de clous installé par des policiers, la maison de Nancy Giguère a été ravagée par les flammes.

Manque de preuves

Karl Watson et Julie Simoneau-Audy ont admis leur complicité et plaidé coupables à des accusations de vol, conduite dangereuse et voies de fait (pour avoir lancé des objets aux policiers qui les poursuivaient). Mais ils ont contesté l’accusation d’incendie criminel, que la Couronne a laissé tomber par manque de preuves.

«Il y a un bout de l’histoire qu’on n’a pas», dit le procureur Andy Drouin.

Même si les deux individus se sont enfuis avec le camion des propriétaires et leurs biens, cela ne prouve pas hors de tout doute qu’ils étaient dans la maison, mais seulement qu’ils étaient dans le garage, soutient-il.

Photo TVA

Incrédule

«C’est pourtant ma voisine qui a appelé le 9-1-1 en voyant de la lumière et du mouvement dans la maison, rétorque Nancy Giguère. Ils ont été interceptés dans mon rang, qui est un cul-de-sac.»

Elle peinturait les murs de sa future maison quand elle a appris que Karl Watson, qui se décrit comme un acteur porno sur Facebook, n’écopait que de 10 mois de prison et que sa complice s’en tirait avec 18 mois de détention à domicile et des travaux communautaires. Or, 10 mois après les faits, leur résidence n’est toujours pas habitable.

«J’en pleurais de rage. Ce n’est même pas une sentence, ça», se souvient celle qui ne comprend absolument pas comment les deux criminels, qu’elle ne connaissait pas, savaient que sa maison était inoccupée au moment du vol.

La famille a perdu non seulement sa maison, mais aussi son chat Bonzaï, qui a péri dans les flammes. «C’est la moitié de notre vie qui est partie en fumée», soupire Nancy Giguère.

Une famille marquée à vie par le drame

Crises d’angoisse, nuits blanches et allers-retours à l’urgence, Nancy Giguère­­ a traversé les pires 10 mois de sa vie à la suite de l’incendie qui a ravagé sa maison en février dernier.

«Ça va nous rester, émotionnellement. Ça va être dur à guérir», laisse tomber la mère d’un garçon de 12 ans.

Son fils, son mari et elle vivent depuis­­ plusieurs mois dans un petit logement­­ pour sinistrés à Sherbrooke, où son garçon passe encore des nuits blanches parce qu’il craint les voleurs. La maison n’est toujours pas prête.

«Il est marqué à vie, lui», dit-elle à propos de son fils Nathan, qu’elle doit emmener tous les matins de Sherbrooke à Saint-François-Xavier-de-Brompton, où ils vivaient, pour qu’il aille à l’école.

Commerce négligé

Pour sa part, Nancy Giguère ne compte plus les visites qu’elle a dû faire à l’urgence depuis le drame pour des crises d’angoisse et même des pierres au rein, jusqu’à en négliger son commerce de toilettage.

«Mes clients ont même commencé à s’en plaindre, je n’étais plus là et la qualité n’était plus la même», explique Mme Giguère, qui a de ce fait eu peur de perdre aussi son gagne-pain.

Elle s’y consacre de nouveau pleinement, alors que son mari, qui est couvreur, est en congé depuis la fin septembre pour rebâtir la maison fami­liale, là où elle a brûlé.

Ils reconstruisent eux-mêmes pour gagner du temps, épuisés par la longue enquête des assurances à la suite de l’incendie d’origine criminelle.

Pas de meubles

Seuls des pots de peinture et des escabeaux décorent la maison, car l’assurance paie la reconstruction, mais n’a toujours rien déboursé pour les meubles.

La famille travaille d’arrache-pied pour fêter Noël dans sa maison et y créer de nouveaux souvenirs, mais la tâche est colossale et, surtout, la fatigue des derniers mois se fait sentir.