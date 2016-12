Verre de drink

Ménick, lâche les ciseaux, il faut que tu lises ça. À compter de demain, en Californie, les gens qui vont se faire couper les cheveux et/ou la barbe pourront siroter une bonne bière ou un verre de vin en attendant ou pendant. Un seul. La loi l’autorisera pour tous les salons de beauté et il y en a plus de 40 000 dans cet état qui pourrait être un pays à lui seul. Ménick dont la devise d’entrée est «Prendrais-tu un p’tit café?» devra rajouter. Tu te feras commanditer. Et pourquoi pas? Je permettrais le petit drink surtout chez le dentiste. Vous savez, quand on stresse dans la salle d’attente et qu’on se souhaite anxieusement que l’intervention soit minimale, qu’il n’y ait pas de douleur. Juste avant d’avoir le frisson en entendant votre nom, pourquoi pas un bon petit cognac ou un scotch qui calmerait l’angoisse? Ma blonde adore les manucures, et je suis certain qu’elle serait enchantée d’une coupe de champagne pendant la séance. En plus, c’est glamour.

PARTOUT ?

Et chez le garagiste quand votre bagnole change ses bottines de saison. Une bonne joyeuse froide au printemps et un bon petit rouge en décembre. Je trouverais très sympathique d’avoir un porte-gobelet sur le panier roulant chez IGA et me mouiller les lèvres de temps en temps en empilant 150 piasses de bouffe et de cossins. L’endroit où j’apprécierais sans doute au max, c’est au dépanneur. Quand Églantine en avant de moi à la caisse décide de parcourir tous les billets de loto sous la vitre après avoir fait vérifier ceux qu’elle a eu peine à trouver dans sa sacoche. Des fois, j’ai l’impression que j’aurais le temps, et ça me calmerait.

ENWÈYE DON’ !

Quand, dans l’œil magique de ta porte, tu ne vois que deux genoux, c’est l’heure d’aller pelleter.

C’est d’valeur que le Hell’s prenne sa retraite. Il lui restait encore deux bonnes années dans les jointures.

C’est ce soir que le python de Verdun goûtera à sa première dinde. Sauve-toi!

Conditions de ski idéales. Poudreuse sur fond dur... et poudrées au chalet.

L’idéal en 2017 serait que tous ceux qui travaillent au Chômage tombent en chômage.

À 2017

Au menu demain: tourtière, jambon, patates pilées, tarte au sucre... pas de dinde.