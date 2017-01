Anna Kendrick et Steve Carell à la barre de la cérémonie

Anna Kendrick et Steve Carell animeront la 74e cérémonie des Golden Globes, ont annoncé ce mercredi les organisateurs. Ils succèdent à Jimmy Fallon, le présentateur du Tonight Show.

Anna Kendrick faisait déjà partie des personnalités chargées d’annoncer les nominations de l’édition 2017, le 12 décembre dernier.

La belle et le comique

En 2009, l’actrice avait été acclamée pour sa prestation dans In the Air, qui lui a valu d’être nommée aux Golden Globes et aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle.

Cette année, la comédienne a prêté sa voix au film d’animation Les Trolls. Elle sera prochainement à l’affiche de Pitch Perfect 3.

Steve Carell est aussi un habitué de la cérémonie. L’acteur y a été nommé pas moins de huit fois. Il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique en 2006 pour son rôle dans la version américaine de The Office.

La 74e cérémonie des Golden Globes se tiendra le dimanche 8 janvier prochain à Los Angeles et sera retransmise en direct sur la chaîne NBC.