Le ménage est commencé chez les 49ers

Les 49ers de San Francisco ont congédié leur directeur général Trent Baalke, dimanche.

Pour sa part, l’entraîneur-chef Chip Kelly serait toujours aux commandes de l’équipe.

Baalke était en poste depuis 2011. Les 49ers ont remporté le championnat de leur section en 2011 et 2012 en plus de participer au Super Bowl en 2012, qu’ils ont perdu face aux Ravens de Baltimore. En 2011 et 2013, ils ont été défaits en finale de l’Association nationale, face aux Giants de New York et aux Seahawks de Seattle.

En 2014 et 2015, l’équipe n’a pu se qualifier pour les séries éliminatoires en raison de fiches de 8-8 et 5-11.

De son côté, Kelly est à la barre de l’équipe depuis seulement une saison.