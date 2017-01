Le Bye bye 2016 en 11 réactions

Les recettes pompettes et Éric Salvail, Donald Trump, Justin Trudeau, Game of Thrones, les pitbulls, Célibataires et nus, Safia Nolin, Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau, Philippe Couillard, Gaétan Barrette, les Dragons, la Voix junior, les CHSLD, le 375e de Montréal, les travaux à Montréal, le Centre Vidéotron et bien d'autres; le Bye bye 2016 a ratissé large.

La grande messe télévisuelle de fin d'année étant maintenant chose du passé, voici un aperçu de ce que les gens avaient à en dire...

J'ai adoré ce bye bye,vu en compagnie de Denise Bissonnette, nous sommes fiers de vous tous! Beau travail, Jean serait fier .#ByeBye2016 — Danièle Lorain (@Danielelorain) 1 janvier 2017

Ce Bye Bye m'a ravi. De très bons gags et surtout... du contenu !!! Bravo aux comédiens, auteurs, réalisateurs et artisans. #ByeBye2016 — Guy A Lepage (@guyalepage) 1 janvier 2017

Étrange. Un #ByeBye2016 mi-droite mi-gauche. Transgressif et politiquement correct, tout à la fois. En gros, une réussite ! — Mathieu Bock-Côté (@mbockcote) 1 janvier 2017

La parodie des Dragons: tellement vrai que ça fait mal. Ouch. #ByeBye2016 #DansLesDents — Marc-André Roy (@FriseIntense) 1 janvier 2017

Si l'année est aussi bonne que le #ByeBye2016 , ça ira. Que de talents! Bravo à Simon-Olivier Fecteau et sa belle gang! Défi réussi. xxx — Louise Latraverse:-) (@LLatraverse) 1 janvier 2017

Si 2017 se fait aussi bonne que le #ByeBye2016, comme l'aurait dit ma mère, "on est en business"... — Josée Legault (@JoseeLegault) 1 janvier 2017

Un #ByeBye2016 avec peu de prothèses, mais des textes baveux, tranchants et mordants. Anne Dorval et Marc Labrèche sont 2 ajouts de taille. — Mathieu Hudon (@mathieu_hudon) 1 janvier 2017

La dernière fois que j'ai autant ri à un Bye Bye, ses créateurs ont dû s'excuser pendant trois ans. #ByeBye2016 — Martin Guindon (@PsyKoDork) 1 janvier 2017

Désolé, je n’ai pas accroché sur #Byebye2016. Ordinaire, beige et fade. J'ai apprécié celui d'Infoman par contre. — Mario Roy (@MarioWRoy) 1 janvier 2017

#ByeBye2016 C bien de s'éloigner de la formule "effets spéciaux". Ce sera encore mieux quand on se rapprochera de la base "1 ligne-1 punch". — Stéphane Venne (@stvenne) 1 janvier 2017