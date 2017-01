Les premiers bébés de l’année sont nés à Joliette et à Rouyn-Noranda

Présenté par

Une petite fille, Amy, a pointé le bout de son nez à 00 h 01 à Joliette, le 1er janvier 2017, suivie quatre minutes plus tard de Charlot, d'un premier garçon né à 00 h 05, à Rouyn-Noranda.

Les parents d’Amy, qui pesait 6,2 livres, sont des résidents de Sainte-Mélanie dans la région de Lanaudière. Leur enfant est né au Centre intégré de santé et service sociaux du Nord de Lanaudière.

Quatre minutes plus tard, et environ 650 kilomètres plus loin, Charlot Gagnon est né à l'hôpital de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Son père, Patrick Gagnon, a contacté l'Agence QMI pour confirmer l'arrivée de son «petit» Charlot de 9,6 livres.

«Nous sommes arrivés à l’hôpital le 30 décembre, ma blonde a perdu ses eaux le 31 et le bébé est né tout juste passé minuit. On ne s’attendait pas à être le premier!», a confié Patrick Gagnon, qui s’apprête à prendre un bon congé de paternité, le temps de permettre à sa conjointe, Kelly, de terminer sa formation collégiale.

Du côté de Laval, à 00 h 23, c’est un autre petit garçon, Alec, qui est né à la Cité de la Santé. Audrey Lecomte et David Brunelle attendaient leur premier enfant le 24 décembre, mais plutôt que de recevoir un cadeau de Noël, c’est un présent du Nouvel An qui s’est présenté, causant la surprise.

«Il avait été question de provoquer la naissance, mais je voulais attendre le plus possible», a confié la maman, qui croyait accoucher en 2016.

Le couple s’est présenté le matin du 31 décembre à 7 h 30 du matin. Le bébé de 7 livres et 14 onces a pris son temps pour se montrer après les douze coups de minuit.

«La Cité de la Santé avait pour lui une jolie tuque blanche avec 2017 brodée de fil doré», a encore dit la maman, la voix pleine d’entrain.

Les hôpitaux de la province complètent tranquillement leurs décomptes. À Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, un couple a donné naissance à leur premier enfant, un garçon né à 1 h 54 le 1er janvier 2017.

Quelques minutes plus tard, la région de la Capitale-Nationale accueillait son premier bébé, un petit garçon a vu le jour à 2 h 01 à l'Hôpital Saint-François d'Assise du CHU de Québec-Université Laval.

En Estrie, c'est une petite fille qui est née la première, à 2 h 39, dans une maison de naissance, avec l'assistance de sages-femmes.

Étant donné qu’il y a 526 600 minutes dans une année, les chances d’accoucher le 1er janvier à minuit sont de 1 sur 526 000. Ces parents devraient s’acheter un Lotto 6/49.