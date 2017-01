Okinawa, le Japon d’en bas

Lorsqu’on planifie une visite au Japon, tout le monde pense à la capitale Tokyo, à la traditionnelle Kyoto, à l’historique Hiroshima, ou même à Sapporo, connue mondialement pour sa bière. Mais certaines des plus belles merveilles du monde se trouvent à deux heures d’avion de l’archipel principal, sur l’île d’Okinawa.

Si ce nom vous est familier, c’est peut-être que vous avez vu le deuxième volet de la série Karaté Kid. S’il est vrai que l’île est une Mecque des arts martiaux – et du yoga, elle est bien plus que ça.

Située à la même latitude que Miami et les Bahamas, l’île jouit d’un climat assez tropical. La culture y est très métissée, avec des influences chinoises et indonésiennes évidentes. Okinawa a été sous le contrôle de l’armée américaine pendant près de 30 ans à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, et une grande base militaire s’y trouve toujours.

CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE SHURI

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

On croit que le château de Shuri a été construit au 14e siècle, dans la capitale Naha. On y sent des influences chinoises – il est orné de plusieurs dragons – et japonaises. À l’exception des murs de pierre massifs qui l’entourent, il a presque été entièrement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a d’ailleurs servi de quartier général à l’armée américaine à cette occasion. Mais les Japonais ont reconstruit pièce par pièce ce bijou d’architecture garni de dorures, servant jadis de parlement de l’archipel des Ryukyu. On peut toujours voir les vestiges des anciennes fondations lorsqu’on y entre.

LES PLAGES DE TOKASHIKI

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Situé à environ 45 minutes de traversier de Naha, l’île de Tokashiki est un petit paradis sur terre. Mer turquoise, plages de sable blanc, coraux et poissons tropicaux font rêver. Vous pouvez simplement profiter de la plage ou louer un kayak pour en faire sur les eaux les plus limpides que vous n’aurez jamais vues. Plusieurs autres activités comme la plongée sous-marine et en apnée sont aussi disponibles. Vous pouvez y passer une seule journée ou camper sur place.

RUES PAVÉES, HIBISCUS ET SAKÉ

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Certaines rues de la capitale Naha ont l’air figées dans le temps, comme le coin du Kinjo-Cho. En déambulant dans ces chemins étroits pavés de pierre, vous aurez tout le loisir d’admirer l’architecture des maisons traditionnelles aux toits de tuiles rouges. Devant les maisons, vous verrez presque toujours deux shisas, ces espèces de petits lions sensés protéger les habitants des mauvais esprits. Vous y verrez aussi de nombreux arbres remplis d’hibiscus, la fleur par excellence de l’île. Non loin de Kinjo-Cho et du château de Shuri, vous pourrez visiter la distillerie de saké Zuisen. À Okinawa, le saké porte le nom d’awamori. Il est plus fort que celui que vous êtes habitué de boire. Chez Zuisen, vous pourrez voir tout le processus de fabrication de l’awamori et participer à une dégustation.

LE CENTRE-VILLE DE NAHA

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Le centre-ville de Naha ne dort jamais. La rue Kokusai dans le quartier de Makishi est particulièrement animée. Vous pouvez vous y rendre avec le monorail qui traverse la ville. Vous aurez entre autres l’occasion de manger dans des restaurants où vous aurez votre propre chef. Assis autour d’une grande plaque de cuisson, les touristes peuvent déguster grillades et excellents fruits de mer cuits à leur goût.

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Sur la rue Kokusai, vous pourrez autant relaxer avec un massage dans une ambiance des plus zen que sortir dans un bar animé. Il y a aussi bon nombre de boutiques de souvenirs, où vous aurez entre autres la chance de déguster du saké ayant macéré avec une vipère dans la bouteille! Cœur sensible s’abstenir.

AQUARIUM ET JARDIN BOTANIQUE D’ORCHIDÉES

Une des attractions les plus prisées de l’île d’Okinawa est sans doute l’aquarium Churaumi. Vous y verrez des espèces marines dont vous ne soupçonniez même pas l’existence. Allant du fond de mer au récif de corail, les environnements naturels des poissons sont reproduits avec un détail impressionnant. Dans la première salle du complexe, vous pourrez toucher à des étoiles de mer et flatter des concombres de mer. Mais ce qui retient le plus l’attention des foules est sans nul doute «la mer de Kuroshio». Ce bassin de 27 mètres de long par 35 mètres de large contient trois requins-baleines, le plus grand poisson du monde. C’est sans compter les bancs de poissons et les raies manta qui s’y trouvent. À l’extérieur du bâtiment principal, vous pourrez assister à un spectacle de dauphins, voir des tortues de mer et des lamantins.

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Photo courtoisie Claudia Berthiaume

Pour quelques dollars de plus, vous pourrez visiter un jardin botanique mémorable, contenant entre autres plus de 2000 orchidées de toutes sortes. Imaginez le plaisir olfactif que vous aurez en y entrant. On y trouve aussi un jardin d’eau, des dizaines d’arbres fruitiers et un étang de lotus.