Une dame âgée gravement brûlée dans un incendie à Montréal

Une dame âgée a été gravement brûlée dans l’incendie de son logement montréalais vers 3 h 30 dimanche matin, sur la rue Keller, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

«Une femme de 72 ans a été brûlée au 1er et au 2e degré sur 40 % de son corps. Elle a été transportée au centre hospitalier et on craint pour sa vie», a mentionné Martin Guibault, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal.

Le feu s’était concentré au sous-sol du duplex et à leur arrivée, les pompiers ont pu constater que beaucoup de fumée s’en dégageait.

L’incendie, qui a nécessité le déploiement d’une trentaine de pompiers, a rapidement été maîtrisé et sa cause reste encore inconnue.

Comme le veut le protocole lorsqu'un incendie se solde par un danger pour la vie, une enquête e été enclenchée et a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal. Des enquêteurs se rendront sur place, même si à première vue, il semble que le sinistre soit accidentel.

Les dommages sont évalués à 20 000 $ et se limitent au sous-sol. Les autres occupants de l'immeuble ont pu réintégrer les lieux.