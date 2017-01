Entre le divan, les coussins moelleux et les milles et un cafés, ce n’est pas toujours évident de combattre nos désirs d’être une ermite jusqu’au retour des jours plus chauds. On priorise souvent la couette par peur d’affronter les charrues et la ‘’slush’’. Il n’y a pas non plus 10 000 solutions, alors permettez-nous de vous en donner une bonne parce que cet hiver à Montréal, on sort !

Venez essayer le snowskate ou défoulez-vous de vos marathons de Noël en venant lancer des sapins à BARBEGAZI! Ici, on ne se casse pas le bicyc’, on vous propose un site sur lequel vous allez pouvoir manger, boire, courir, rire, danser et si vous faites partie des beaux barbus de Montréal, on va même pouvoir vous tailler la barbe (malade) ! Le plus merveilleux là-dedans c’est que c’est que l’accès au site est gratuit pour tous !

Abandonnez Ciné-Cadeaux et les rafales de films de Noël et venez vous dégourdir les jambes.

Ce qui est requis ? À peu près rien sauf un bon costume de neige. Montrons au reste du monde que les -30 ça ne nous fait pas peur et fêtons Montréal comme il se doit pour sa 375e année! Pour faciliter le tout, on a même un igloo chauffé (ouhhhh) appelé le Refuge, dans lequel un très beau programme de Djs va jouer.

Y’a que les vrais Montréalais qui sont immunisés contre les -30.

Au fond, c’est une véritable immersion dans la culture urbaine, avec des camions de rues, des foyers urbains, des sports de bûcherons et un parcours à obstacles surdimensionné et technologique. Vous faites partie des 10 meilleures performances pour ce parcours ? Eh bin, vous pourriez vous partager une bourse de 5 000$!

On ne sait pas pour vous mais nous cet hiver, à Montréal, on sort jouer dehors comme dans le temps !

Alors, divan ou Barbegazi ?

Voici la programmation des Hivernales dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, pour sortir TOUT l’hiver.

