Enjeux économiques de 2017: taxes, marijuana et salaire minimum

Plusieurs enjeux ont suscité des débats acrimonieux en 2016. Ils ont divisé les travailleurs, le patronat, les syndicats et les différents groupes et partis politiques et ils ne disparaîtront pas avec la nouvelle année.

Taxes, impôts et évasions fiscales

Après avoir dégagé des surplus importants, il ne serait pas étonnant que le gouvernement du Québec prépare une réduction impôts. Comme chaque fois qu’il en est question, deux visions s’affrontent: l’une qui estime que l’argent ainsi épargné par les particuliers sert à relancer l’économie, et l’autre qui croit que les surplus devraient être massivement réinvestis dans la santé, l’éducation et les services sociaux. On verra au prochain budget Leitao.

Qui dit taxes et impôts, dit évasion fiscale. La lutte contre ce phénomène en est une planétaire. Chez nous, elle a été, en 2016, au cœur de la controverse Uber, plusieurs accusant la multinationale de ne pas payer sa juste part en taxes au trésor québécois. Pourtant, on apprenait récemment que l’évasion fiscale atteindrait 60 % dans l’industrie pourtant bien légale du taxi, un taux bien supérieur à ceux de la construction et de la restauration. Le projet pilote Uber annoncé par Québec à la fin de l’année sera testé en 2017.

En matière d’achats en ligne, qu’apportera 2017 pour le commerce en ligne? Est-ce que Québec et Ottawa régulariseront les achats sur internet faits par les Canadiens à l’étranger, souvent exempts de taxes? Les Amazon ou Ali Baba privent le Québec de retombées fiscales de quelque 137 millions$ chaque année, selon le Conseil québécois du commerce de détail, qui mène une bataille à cet effet au nom des commerçants. «Il y a une urgence. Le gouvernement doit agir», avait dit le P-D.G. de Simons, Peter Simons, en mars. Sera-t-il entendu?

L’ALENA va-t-elle survivre à Trump?

L’élection de Donald Trump à la présidence américaine et ses velléités protectionnistes n’augurent rien de bon pour le Canada et le Québec en 2017: 75 % de nos exportations sont destinées aux États-Unis. Le nouveau président va-t-il rouvrir l’entente, voire la déchirer, comme il menace de le faire? Cela ne sera pas facile: le Congrès doit entériner une telle décision et de nombreux élus représentent des États où les travailleurs profitent pleinement de l’ALENA.

Par ailleurs, le Canada a une autre carte dans son jeu : un traité de libre-échange avec les États-Unis, antérieur à l’ALENA, qui n’a jamais été aboli.

Cela étant, et la victoire du Brexit l’a démontré, le protectionnisme monte en puissance dans le monde et ça n’est rien de bon pour le Canada. L’autre entente commerciale à suivre en 2017 est celle avec l’Europe: elle n’est ni finalisée et encore moins ratifiée, nous a dit Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec. «L’accord est fragile. Rien n’est acquis. Sauf la montée du protectionnisme, partout dans le monde, qui fait peur. L’économie canadienne se nourrit de libre-échange.»

Salaire minimum à 15 $ l’heure

La plus grande centrale syndicale au Québec, la FTQ, a annoncé que la bataille du salaire minimum à 15 $ l’heure ferait partie de ses priorités en 2017. Elle n’est pas seule dans cette bataille. L’homme d’affaires Alexandre Taillefer en fait la promotion ouvertement.

Les principales centrales syndicales, les groupes de travailleurs, les organismes communautaires, les étudiants et plusieurs élus, notamment de Québec solidaire et du Parti québécois, l’appuient.

Plusieurs s’opposent à une hausse aussi abrupte (le salaire est à 10,75 $), ou la jugent dangereuse, comme le Conseil québécois du commerce de détail, des associations de restaurateurs, de manufacturiers ou d’entrepreneurs, et des chambres de commerce. Pour l’économiste Pierre Fortin, augmenter d’un coup le salaire minimum à 15 $ l’heure aurait l’effet «d’une bombe atomique» pour les PME.

La pression risque de demeurer élevée jusqu’en mai sur les élus québécois, alors que sera annoncée la nouvelle hausse annuelle du salaire minimum.

Cannabis: la nouvelle manne

La légalisation de la marijuana fait saliver plusieurs acteurs de l’économie. Le marché québécois du cannabis récréatif s'élèverait à 1,3 milliard $ annuellement. Au cours des dix ans suivant une légalisation, la valeur de ce marché pourrait grimper jusqu'à 3,2 milliards $ en raison de la disparition progressive du marché noir, selon l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

Sera-t-il vendu à la SAQ ou à la LCBO? Les deux sociétés d’État s’y prépareraient. Le rapport du groupe de travail fédéral sur la légalisation du cannabis, déposé en décembre, recommande cependant de ne pas passer par ces sociétés d’État, qui vendent déjà de l’alcool, afin de ne pas encourager la «co-consommation». Ultimement, ce sont les provinces qui décideront.

L’industrie agroalimentaire s’enthousiasme aussi pour le pot et pour cause: selon une étude publiée par Deloitte, ses produits dérivés représenteraient un marché annuel de plus de 14 milliards $ au Canada. L’étude estime que 5 % à 7 % des produits alimentaires vendus au Canada d’ici dix ans pourraient contenir du cannabis, incluant le prêt-à-manger, les biscuits, les desserts, etc.

Controversé pétrole

Qu’il s’agisse de le transporter, de le forer, de l’exploiter ou simplement d’en faire la prospection, le pétrole suscite les passions.

Plusieurs rebondissements sont à anticiper cette année encore quant à l’exploitation possible des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti. Les relations sont toujours tendues entre la compagnie Pétrolia et le gouvernement Couillard. Le premier ministre s'est dissocié du projet pétrolier, mais un contrat est toujours en vigueur entre son gouvernement et Pétrolia. Cette dernière évoque la possibilité de le poursuivre pour non-respect du contrat signé.

Puis, le maire de la municipalité de L'Île-d'Anticosti, Jean-François Boudreault, en faveur de l'exploration pétrolière, a démissionné, tandis qu’un nouveau maire fermement opposé au projet, John Pineault, l’a remplacé. Il tente désormais de faire reconnaître l'île comme patrimoine mondial de l'UNESCO.

On ignore donc si des barils de pétrole sortiront un jour de l'île d'Anticosti.

Rien de clair non plus pour ce qui est de l’autre projet énergétique controversé, celui d’Énergie Est, ce pipeline de 4500 kilomètres qui pourrait transporter 1,1 million de barils de pétrole par jour de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick, en passant par le Québec. Maires, chambres de commerce, et représentants de PME ne s’entendent pas.

En décembre, trois nouveaux commissaires ont été nommés pour remplacer le panel chargé de mener les audiences publiques de l’Office national de l’énergie. Les commissaires précédents s'étaient récusés à l'automne, à la suite d'allégations de partialité.

Un «nouveau» Plan Nord?

Québec a relancé plus activement le Plan Nord en 2016, restera à voir si 2017 portera les fruits de ces démarches. Le premier ministre Philippe Couillard en a fait la promotion lors du récent forum de l'Arctic Circle à Québec, un rassemblement international s'intéressant au développement nordique.

«Le Plan Nord, c'est le thème pour nous cette année », a-t-il dit. Tata Steel a annoncé un investissement de 400 millions $ en janvier. Le «nouveau» Plan Nord aura un volet académique, technologique et innovateur.

Il fait aussi partie de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020. «Grâce au Plan Nord et à la Politique énergétique 2030, nous mettons en place les conditions afin que nos entreprises, qui ont acquis au fil des ans un savoir-faire unique et d'une grande qualité, puissent profiter de façon accrue des possibilités d'affaires offertes sur les marchés internationaux», a soutenu récemment le ministre Pierre Arcand.

Des fermiers plus, ou moins taxés?

L’année 2017 commencera là où se termine 2016 : avec une guerre de chiffres entre l'Union des producteurs agricoles (UPA) et le gouvernement québécois, quant à l'impact des changements au Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA). Le nombre d’entreprises agricoles touchées, ainsi que l’ampleur des hausses et des baisses de taxes, sont contestés de part et d’autre.

Vendredi, le ministère de l’Agriculture du Québec a nommé Luc Godbout, fiscaliste et professeur à l'Université de Sherbrooke, comme expert indépendant afin de déterminer qui a raison. À suivre en 2017.