Il poursuit son ancienne ligue de hockey

Un jeune homme de Saint-Eustache poursuit des associations de hockey pour 230 000 $ parce qu'il aurait reçu un coup de bâton sur la tête quand il était adolescent, invoquant des pertes de mémoire et la difficulté à occuper un emploi.

Nicholas Modérie ne s’est jamais remis du dernier match de hockey qu’il a disputé en novembre 2013, si l’on se fie à la poursuite déposée en novembre dernier. Il avait alors affronté le Laser de Boisbriand alors qu’il portait les couleurs des Patriotes de Saint-Eustache de catégorie Midget A, qui regroupe des jeunes de 15 à 17 ans.

Casque brisé

Son adversaire Thomas Groulx lui aurait assené un violent coup de bâton à la tête, un geste «délibéré» qui aurait même brisé son casque, précise le document de poursuite. «Suite à ce coup, le demandeur s’est alors effondré sur la glace et s’est retiré au vestiaire pris d’étourdissements et de maux de tête.»

En plus d’avoir subi une commotion cérébrale, M. Modérie souffrirait encore de pertes de mémoire, de vertiges, de dépression et d’anxiété. Il doit prendre de nombreux médicaments et a subi «des pertes de revenus dues à sa difficulté à occuper un emploi depuis cet événement», selon les faits allégués.

«Plusieurs catégories d’emploi lui sont maintenant inaccessibles vu ses séquelles permanentes», indique le document. Il espère donc obtenir au moins 230 000 $ en dommages.

La poursuite décrit Thomas Groulx comme un joueur ayant écopé de nombreuses punitions relatives à la rudesse ou à des coups de bâton par le passé. «Celui-ci n’aurait pas dû être autorisé à jouer dans cette ligue.»

Danger pour les autres

C’est pourquoi M. Modérie poursuit aussi l’entraîneur-chef de l’époque, ainsi que la Ligue de hockey des Laurentides, l’Association du Hockey Mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse, Hockey Laurentides-Lanaudière, Hockey Québec et Hockey Canada. Ces organisations «savaient, ou auraient dû savoir, que [le joueur] représentait, par sa façon de se comporter sur la glace, un danger pour les autres joueurs», indique la poursuite.

Le document insiste sur le fait que dans la catégorie Midget A, les contacts physiques sont interdits. Le règlement de Hockey Québec stipule toutefois que pour cette catégorie, les contacts physiques sont autorisés, mais les mises en échec corporelles sont prohibées. Le règlement précise aussi que les coups de bâton sont punis.

Nicholas Modérie et son avocat n’ont pas rappelé Le Journal. Ni les associations poursuivies ni leur avocat n’ont souhaité commenter le dossier.