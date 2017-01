VIDÉO | Il survit à l'attentat d'Istanbul en faisant le mort

Jacob Raak, un Américain de 35 ans qui état en visite à Istanbul avec des amis lors de l'attentat terroriste du Nouvel An dans une discothèque, considère qu'il est toujours en vie parce qu'il a su garder son sang-froid en faisant le mort.

L'attentat terroriste du 1er janvier (date locale: 17 h 30 heure de l'Est, le 31 décembre) dans la discothèque Reina à Istanbul, qui a fait une soixantaine de blessés et 39 morts, aurait bien pu en faire un de plus.

Cependant, Jacob Raak est resté calme lorsque le terroriste a fait une entrée fracassante dans la boîte de nuit.

L'auteur de l'acte impitoyable, qui a tiré quelque 120 balles à l'intérieur du bar, visait les personnes qui s'étaient étendues au sol dans l'espoir d'être épargnées, comme l'a fait Raak.

«Lorsqu'il m'a atteint, je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé me tirer dessus. Il a tiré sur moi pendant que j'étais au sol. Il tirait sur des gens qui étaient déjà par terre», explique l'homme du Delaware à NBC News.

Il ajoute qu'il n'a pas fait un seul son, même lorsque la balle lui a traversé le corps.

Résultat: Raak a subi une blessure par balle à la hanche et au genou.

«Il faut rester le plus calme possible. J'ai pris une balle pour rester en vie», raconte-t-il.

Du groupe de neuf duquel il faisait partie, sept de ses amis ont été blessés.

À un certain moment, Jacob s'est retrouvé à quelques pouces du tireur, qui marchait sur un banc sous lequel l'Américain s'était caché.

L'ÉI responsable

L'État islamique a revendiqué ce sadique et meurtrier attentat survenu en pleine période de festivités, en plus de qualifier le tueur de «soldat héroïque».

Suspect principal de l'attentat du Nouvel An d'Istanbul PHOTO Courtoisie - Police d'Istanbul (prise sur NBC News)

Lundi matin, les autorités ont appréhendé huit personnes relativement à cette attaque.

Vingt-huit des 39 victimes viennent de l'extérieur de la Turquie, de pays comme le Canada, l'Iraq, la Tunisie et de la Syrie, entre autres.