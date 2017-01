Aussitôt demandé, aussitôt fait

L’entraîneur-chef suédois désirait voir son équipe utiliser sa vitesse, appliquer un échec avant éreintant et mettre rudement à l’épreuve le gardien slovaque.

Il en a eu pour son argent. Et la Slovaquie aussi. La Suède a facilement défait ses rivaux du centre de l’Europe par la marque de 8 à 3, lundi, au Centre Bell, en quarts de finale.

Durant près 50 minutes, on aurait même dit que les Suédois patinaient sur une autre planète tant ils étaient supérieurs. Les Slovaques ne savaient plus où donner de la tête.

L’attaque a été plutôt silencieuse, n’eût été la dizaine de minutes durant laquelle elle a marqué ses trois buts, la brigade défensive a passé une mauvaise heure sur la glace et le gardien Adam Huska en a eu plein ses bottines en recevant 50 rondelles.

Domination

Les attaquants Joel Eriksson Ek et Tim Soderlund l’ont chacun déjoué à trois reprises, tandis que Rasmus Asplund a donné un bon coup de main avec ses quatre passes. Alexander Nylander a quant à lui inscrit le but qui s’est avéré celui de la victoire en plus de se rendre complice de la réussite de Carl Grundström.

À un certain moment, en première moitié de match, on aurait même cru que les représentants de la Triple Couronne jouaient contre une équipe pee-wee.

«Nous avons dirigé de nombreux tirs au filet et les Slovaques en ont bloqué plusieurs, a observé l’instructeur suédois, Tomas Monten. C’était un très bon match.»

Les siens ont, entre autres, bombardé le pauvre Huska de 20 tirs en période initiale, le déjouant à trois reprises. Ils se sont par contre ensuite assis sur leur avance confortable de 5 à 0 à la fin du second vingt. Ce qui leur a coûté trois buts.

«Nous avons eu une baisse d’énergie et nous avons mal joué», a observé le portier suédois Felix Sandström, qui a repoussé 15 rondelles. C’était aussi la première fois du tournoi où son équipe accor­dait plus de deux buts.

«On les a laissés revenir dans le match, mais nous avons terminé le travail en répliquant aussitôt», a salué le capitaine Eriksson Ek.

Spectacle atroce

L’entraîneur-chef slovaque Ernest Bokro­s n’a pas du tout apprécié le spectacle.

«Nous avons très mal commencé le match en donnant un but en infériorité numé­rique. Nous avions pourtant spécifié de rester disciplinés. Nous avons accordé trois buts en infériorité numérique.

«Nous n’avons pas pu rivaliser avec les Suédois. Ils étaient trop forts avec la rondelle, trop rapides et trop forts dans les batailles à un contre un, a-t-il ensuite expliqué. Nous avons rivalisé durant seulement 10 minutes. Les tirs au but montrent bien le résultat du match.»