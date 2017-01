Le Canadien accorde une prolongation de contrat à Al Montoya

Le Canadien de Montréal a causé une légère surprise en offrant une prolongation de contrat de deux ans au gardien Al Montoya, lundi.

L’Américain touchera 1,06 million $ par année, lui qui empoche 950 000 $ cette saison.

«Je suis heureux de prolonger mon séjour ici. Nous misons sur un bon groupe et nous avons l’opportunité de réaliser quelque chose de spécial, et je veux simplement en faire partie», a commenté l’ancien des Panthers de la Floride.

«C’est probablement la meilleure organisation pour laquelle j’ai eu la chance d’évoluer et de la façon dont on est traité ici, je ne pourrais demander mieux.»

Cette décision quelque peu surprenante, prise en plein cœur du calendrier régulier, amènera néanmoins une certaine stabilité au poste de gardien substitut. Carey Price a eu plusieurs adjoints différents au cours des dernières années en Peter Budaj, Dustin Tokarski et Michael Condon.

«Carey est un bon gars. Je ne crois pas qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont de la difficulté à s’entendre avec lui, a lancé Montoya. D’un point de vue hockey, ça rend la chose intéressante pour moi, de pouvoir travailler et batailler avec lui.»

«On est satisfait de son travail jusqu’à maintenant, a expliqué le directeur général Marc Bergevin lors de son point de presse. À 31 ans, il est encore jeune. Pour nous, le montant sur la masse salariale est idéal. C’est un bon coéquipier et il a offert de belles performances.»

Montoya a disputé 11 matchs avec le Bleu-Blanc-Rouge. En excluant cette dégelée de 10-0 subie aux mains des Blue Jackets de Columbus au début du mois de novembre, il présente une moyenne de buts alloués de 1,98, ainsi qu’un excellent taux d’efficacité de ,932.

«Si t’enlèves cette partie-là, il a été excellent. En décembre, j’ai commencé à y penser et ça s’est négocié très rapidement.»

L’expansion

Les Golden Knights de Las Vegas feront leur entrée dans le circuit Bettman la saison prochaine et chercheront à bâtir la meilleure formation possible lors du repêchage d’expansion, en juin. D’ici là, chaque équipe devra avoir un gardien possédant un contrat et plus de deux ans d’expérience chez les professionnels, qui sera disponible au moment où le DG George McPhee pigera dans la cour des autres.

«Je n’aurais pas accordé un contrat de deux ans à un joueur juste en raison du repêchage d’expansion, a insisté Bergevin. C’est la façon dont il joue. On l’a vu après le match en Floride, tous les gars étaient heureux pour lui. C’est un bon coéquipier.»

Conscient qu’il ne sera pas protégé par le CH lorsque le processus se mettra en branle, Montoya assure ne pas y porter attention.

«Tu ne peux pas penser à ça, ça ne fait pas de sens, a souligné le principal intéressé. Tout ce que je peux contrôler, c’est ce que je fais ici avec cette équipe et c’est tout ce qui m’importe. Des propriétaires aux entraîneurs, je ne pourrais être dans une meilleure situation et je suis excité de faire partie de l’organisation du Canadien.»