Le DG des Predators s'ennuie de Shea Weber

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, a admis lundi qu’il sera difficile pour lui de voir son ancien capitaine Shea Weber en action dans l’uniforme du Canadien de Montréal, mardi soir.

«Shea en a fait énormément pour l’équipe, et je crois sincèrement qu’il a été le joueur le plus important de notre organisation», a-t-il déclaré durant un point de presse.

«Il a tout fait pour nous. Nous avons vécu plusieurs moments difficiles à Nashville, et nous avions besoin d’une base solide pour notre club. Et Weber nous a donné ça, non seulement à titre de joueur, mais aussi en tant que personne.»

Le DG ne s’en cache donc pas : le départ de Weber a créé un vide à Nashville à la suite de cette importante transaction, qui a changé à jamais le visage de l’équipe.

«Il nous manque beaucoup, a-t-il concédé. Nous savions que ce serait le cas, car lorsqu'on fait un échange de cette ampleur, cela modifie la façon de jouer de l'équipe, la chimie et la culture de l'organisation. [...] J'ai hâte de le revoir jouer, ce sera émotif pour tout le monde y compris pour moi.»

Poile en a d’ailleurs dévoilé un peu plus sur les motifs de l’équipe quant à cet échange avec le Tricolore. Cependant, le DG ne regrette pas cette décision difficile.

«Nous ne cherchions pas à échanger Shea, a-t-il expliqué, mais c'est une opportunité qui s'est développée en raison de la situation de P.K. Subban à Montréal et de sa clause de non-mouvement qui allait entrer en fonction. Mais maintenant, nous allons de l'avant.»

Photo Mike Strasinger

Weber, qui a joué son 800e match dans la Ligue nationale de hockey samedi, participera à sa première rencontre à Nashville dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Il mène le Canadien avec une moyenne de temps de glace par match de 26 min 02 s et est le meilleur défenseur du circuit avec ses huit buts en supériorité numérique.

Poile lui souhaite d’ailleurs le meilleur avec sa nouvelle équipe.

«Shea semble s'être fait son nid à Montréal et peut-être obtiendra-t-il la reconnaissance qu'il mérite, a noté Poile, qui a précisé que Nashville est un marché qui, au plan médiatique, passe souvent sous le radar.

«Il a été finaliste au trophée Norris à trois reprises et il aurait mérité de le gagner au moins une fois. Peut-être que ça va se produire, maintenant qu'il joue à Montréal.»

Subban sera absent

Une journée après avoir placé le nom de P.K. Subban sur la liste des blessés, Poile espère que l’absence de son arrière sera brève.

Le défenseur souffre d'une blessure au haut du corps qui le tient à l'écart du jeu depuis le 15 décembre dernier et sera réévalué dans deux ou trois semaines.

«Dire qu’il sera évalué quotidiennement, c’est un peu estimer la longueur de son absence, a expliqué Poile à la suite de la séance d’entraînement des Predators. Nous pensions qu’il serait de retour plus tôt, mais parfois, c’est ce qui se produit avec les blessures.»

Poile a noté que Subban s’entraîne à tous les jours et aussi patiné récemment. L'arrière de 27 ans rencontrera les médias mardi matin.