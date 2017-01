Le KO d’Isabelle Barbeau

Dix ans après avoir frôlé la mort, une femme de Québec qui souffrait d’obésité a vécu la consécration d’années d’efforts et de sacrifices en revenant des Championnats mondiaux de karaté de la WKC, en Irlande, avec une médaille d’or au cou, il y a quelques semaines.

Isabelle Barbeau n’aurait jamais cru devenir une sportive accomplie. Encore moins une championne de karaté. C’est pourtant ce qu’elle est parvenue à faire après s’être prise en main, alors qu’elle pesait 285 lb, trouvant dans le karaté la motivation et la confiance pour ne plus retourner dans le passé. «Je savais que j’étais bonne dans la vie, mais je n’y croyais pas tant que cela», affirme la mère de famille de 40 ans.

Printemps 2006. Isabelle est hospitalisée aux soins intensifs. Elle est aux prises avec un sévère virus qui a commencé à s’attaquer à ses fonctions vitales. Une santé fragile combinée à un surplus de poids n’ont rien fait pour l’aider. Intubée, elle lutte pour sa vie, tellement que les médecins ordonnent à sa famille de se réunir auprès d’elle, craignant qu’il ne s’agisse de ses derniers moments.

«C’était surréaliste. Avant qu’ils décident de m’intuber, j’étais sûre que c’était temporaire. Je n’avais pas la conviction que j’allais revenir. Avant cela, j’étais déjà consciente que mon poids était un problème. Ç’a été un signal d’alarme pour moi qu’il fallait que je fasse quelque chose. J’ai failli ne pas avoir 30 ans», raconte-t-elle dans les locaux des Studios Unis de Val-Bélair.

Début d’un long processus

C’en est suivi le début d’un difficile processus pour changer sa vie. Consultations chez des spécialistes qui lui ont permis d’apprendre qu’elle était atteinte du syndrome métabolique, entraînements personnalisés, gym et exercices, ses différents essais n’ont pas porté ses fruits. «Je voulais vraiment, mais ça ne fonctionnait pas. Je comprenais que la route était très difficile à inverser», explique Isabelle Barbeau qui fait maintenant osciller la balance autour de 185 lb.

Parallèlement à ses tentatives de pertes de poids, elle doit aider son mari à s’occuper de leurs jeunes enfants adoptés aux prises avec un TDAH, une situation qui ne facilite en rien le parcours du nouveau chemin qu’elle a emprunté. Puis, en 2010, une chirurgie bariatrique devient inévitable. «J’ai pris cela comme une deuxième chance de pouvoir me reprendre. Ça n’aurait peut-être pas été impossible, mais je savais que ça allait m’aider à perdre du poids et que ce serait moins dur après de bouger.»

Un an après être passée sous le bistouri, la lumière au bout du tunnel se pointe enfin le bout du nez. C’est ensuite que le karaté et l’entraîneur Samuel Gagnon, figure connue des arts martiaux, sont devenus ses meilleurs ailiers.

«Le gym n’était pas assez motivant et je cherchais quelque chose pour mon garçon hyperactif. Il n’aimait pas trop les sports de groupe et c’est là que j’ai vu qu’il y avait une école de karaté. J’ai eu la piqûre», dit-elle, vantant le caractère rassembleur de l’école.

Dose de confiance

Avant de porter le kimono, Isabelle Barbeau se sentait incapable d’intervenir auprès de ses enfants. Ce n’est maintenant plus le cas. «Je suis anxieuse de nature et ça a vraiment aidé ma confiance. Je ne prends pas les difficultés de la même manière. De plus, c’est mon exutoire. Quand je viens ici, je ne pense à tous mes problèmes et à mes difficultés.»