Le père mourant est un étranger

Après avoir ravi le public avec Ma vie rouge Kubrick, un premier livre à mi-chemin entre la fiction et l’essai où la réalité d’un drame familial était dévoilée, Simon Roy propose à ses lecteurs Owen Hopkins, Esquire, son premier roman.

À la fois très dur et délicat, écrit par touches et chapitres courts, Owen Hopkins, Esquire, parle d’une relation difficile entre Jarvis et Owen, son père mourant. Les liens brisés sont difficilement réparables, car Owen n’est qu’un imposteur aux yeux de son fils. Et un étranger.

Un jour, Jarvis apprend, à Montréal, que son père Owen se meurt dans le Yorkshire. Il doit se rendre à son chevet et accomplir une promesse faite il y a longtemps.

La folie de notre société

«Dans mon premier livre, il était question du film The Shining, de Stanley Kubrick, et de deux drames familiaux qui sont arrivés pour vrai dans ma famille: le suicide de ma mère et un meurtre qui est arrivé dans la famille de ma grand-mère paternelle. Le lien entre les deux, c’est la violence en Occident, la folie de notre société. Tout cela s’amalgamait ensemble, comme un jeu de miroirs, entre le film de Kubrick et la tragédie familiale», explique l’auteur, en entrevue.

Ce roman n’est pas la suite, mais il est en lien de continuité avec le premier. «J’explore le droit qu’un auteur a de s’approprier la réalité – tout ce qui est authentique – et lui imprimer sa couleur, contorsionner ça à sa façon.»

Dans Owen Hopkins, Esquire, il est principalement question de mensonges. «Je me suis intéressé beaucoup au rapport entre le vrai et le faux, aux demi-vérités, aux mensonges. D’où les petits chapitres intercalaires où on retrouve des passages sur Tartarin de Tarascon, personnage mythomane de la littérature française, un affabulateur, et le baron de Münchhausen, quelqu’un qui n’est pas capable de raconter la vérité authentique et qui est toujours en train de la modifier.»

Il poursuit. «Dans Owen Hopkins, il n’y a rien de vrai. Tout est un pur roman. Mais il n’y a pas un passage, pas un chapitre, où moi, je ne me retrouve pas.»

« Péripéties fabuleuses »

L’agonie et le deuil du père, et le père absent, c’est vrai ou pas? «Mon père a beaucoup inspiré Owen Hopkins, mais on ne pourrait pas mettre le signe “égal” à côté. Mon père est un personnage en soi. Il a eu une existence fabuleuse: il travaillait dans le milieu du spectacle avec des vedettes.» Il avait tendance à embellir la réalité. «Je pense qu’il n’était pas capable de dire les simples faits comme ils étaient. Mais ça donne des péripéties fabuleuses à entendre, et quelques-unes se retrouvent dans mon livre.»

Simon Roy dit que le décès de son père, qui n’a pas été très présent dans sa vie, ne l’a pas remué autant que celui de sa mère. «Je le traduis bien dans Owen Hopkins: Jarvis va au chevet de son père un peu contre son gré, au cas où il le regretterait s’il n’y était pas allé.»

Simon Roy enseigne la littérature au Collège Lionel-Groulx.

Son roman précédent, Ma vie rouge Kubrick, lui a valu le Prix des libraires du Québec en 2015.

EXTRAIT

«Il faut que je sorte voir du monde, que je me rende là où il y a de la lumière vive, de la musique et des gens, nombreux si possible. Me fondre, anonyme, dans la foule folâtre du Liar’s Bar. Ne serait-ce que quelques heures, je dois déserter vite fait Hopkinsland, le temps de reprendre pied dans l’univers avant de sombrer sous la neige des souvenirs douloureux.»

— Owen Hopkins, Esquire, Simon Roy, Éditions Boréal