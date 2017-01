Le sac à main de Nancy

En main ou en mains avec un «s»? Selon le sens donné à la locution «changer de main», par exemple, le pluriel s’appliquera... ou pas. Ex.: Le sac à main (singulier) de Sandy est si lourd qu’elle n’arrête pas de le changer de main (sans «s» : le sac passe d’une main à l’autre). Il quitte le pays pour six mois, sa compagnie ayant changé de mains: le «s» est obligatoire dans cette expression signifiant changer de propriétaire. Le «s» est aussi exigé dans ces locutions: en bonnes mains, en mains sûres, mains libres. Ex.: Ludger n’utilise que son téléphone mains libres.