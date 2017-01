TORONTO | Les États-Unis ont eu chaud, lundi soir, lors des quarts de finale du Championnat du monde junior. Ils ont même eu très chaud. Et qui était le coupable derrière ces sueurs froides? Nico Hischier.

Transportés par les deux buts d’Hischier, les Suisses ont donné une bonne frousse et surtout une solide opposition à la troupe de l’Oncle Sam. Mais ce ne fut pas suffisant.

Dix-huit secondes après avoir créé l’égalité, la formation à la croix alésée d’argent a vu l’attaquant Jordan Greenway sauter sur un retour de lancer pour redonner les devants aux Américains.

Ceux-ci ont tenu le coup lors des 13 dernières minutes de jeu et ils sont repartis du Centre Air Canada avec une victoire de 3 à 2.

Ils ont été limités à seulement 17 tirs.

«Nous sommes chanceux d’être du côté des gagnants ce soir [lundi], a reconnu l’entraîneur-chef des États-Unis Bob Motzko. Les Suisses ont joué avec cœur et passion. Ils sont venus pour jouer et nous devons leur lever notre chapeau.

Résilience

Les Suisses ont manqué d’opportunisme à plusieurs reprises durant ce match, mais ils n’ont jamais baissé les bras. Surtout pas leur meilleur patineur, Nico Hischier.

Profitant de la présence d’un patineur en plus, Nico Hischier a mis le défenseur Charlie McAvoy dans sa poche arrière avant de couper devant la cage du gardien Tyler Parsons pour délier les cordages. Un bel effort individuel qui permettait aux Rouges de rétrécir l’écart 2 à 1 au milieu du deuxième engagement.

Le membre des Mooseheads d’Halifax a poursuivi sur sa lancée avec une autre belle pièce de jeu lors du dernier vingt.

Toujours avec un homme en plus, Hischier a profité de la congestion et de la confusion devant la cage adverse pour s’emparer de la rondelle, contourner le filet et loger le disque derrière le gardien.

«Nous sommes déçus d’avoir perdu, a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe suisse, Christian Wohlwend. Mais nous devons trouver un moyen de créer plus de chances de marquer à cinq contre cinq l’an prochain. Cela a été notre problème tout au long du tournoi. Lorsque nous réglerons ça, nous pourrons espérer accéder à la ronde des médailles.»

Départ canon

En début de rencontre, les Suisses nous ont fait la démonstration qu’il n’y a pas seulement leur fromage qui peut être troué. Leur défense aussi.

Situé derrière la ligne des buts, Troy Terry a profité du jeu passif du défenseur Jonas Siegenthaler pour effectuer une passe transversale de toute beauté dans l’enclave à Jeremy Bracco, qui a aisément ouvert la marque en avantage numérique.

Deux minutes plus tard, Bracco a mis la table à son tour. Devant le filet, Luke Kunin a partiellement raté son tir, mais le gardien suisse van Pottelberghe a partiellement arrêté le disque. Il a été totalement déçu quelques instants plus tard.

Les États-Unis affronteront la Russie en demi-finale, mercredi, au Centre Bell. Lors de la phase préliminaire, la formation américaine avait eu le dessus 3 à 2. «Nous adorons Toronto, mais nous sommes restés trop longtemps au même hôtel! Nous avons hâte d’être à Montréal», a dit l’entraîneur-chef américain.

« C’est difficile à accepter. Ça fait mal » –Nico Hischier

TORONTO | S’il y en a un qui était déçu dans le camp des Suisses après la rencontre, c’était bien Nico Hischier.

«Nous avons connu un mauvais départ en première période, mais de retour au vestiaire nous nous sommes regroupés, a souligné Hischier, la mine déconfite. Nous avons toujours cru en nous. Nous étions confiants dans notre groupe, dans nos chances de gagner. Nous n’avons jamais abandonné. C’est difficile à accepter. Ça fait mal.»

Fougue et énergie

Hischier a laissé ses tripes sur la glace du Centre Air Canada. Non seulement a-t-il inscrit deux buts pour les siens, mais il a aussi redonné espoir à ses coéquipiers avec sa fougue et son énergie. Mais pas question pour lui d’attirer les projecteurs.

«Nous voulions nous rendre en demi-finale, c’était notre but, a reconnu le patineur de 17 ans. Je ne peux pas être heureux. Dans des situations comme celles-là, il faut savoir mettre les succès personnels derrière soi. Tout ce qui compte, ce sont les succès de l’équipe.»

Des éloges mérités

L’entraîneur-chef des États-Unis voulait lui aussi envoyer des fleurs à Hischier.

«Nico Hischier est le meilleur joueur que nous avons vu au tournoi, a témoigné Bob Motzko. C’est la première chose que nous avons dite en regagnant le vestiaire. Nous avons testé nos quatre lignes contre lui. J’avais parfois l’impression qu’il jouait tout le temps!»