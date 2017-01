Les patrons plus optimistes

Les propriétaires de PME canadiennes ont terminé l’année 2016 de manière un peu plus optimiste selon les résultats du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Il semble que les chefs de PME sont légèrement plus confiants. Même si l’indice n’a gagné que 1,3 point de pourcentage par rapport à novembre et qu’il demeure en deçà des moyennes historiques, c’est tout de même le meilleur score enregistré depuis mars 2015», a déclaré Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI.

Résultats

Cet indice de confiance est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Lorsque le cap du 50 est franchi, cela signifie qu’un nombre plus important de dirigeants d’entreprise anticipent de meilleurs résultats dans les 12 mois à venir. Presque toutes les PME des provinces canadiennes s’attendent à de meilleurs résultats ou, à tout le moins, à une situation stable pour l’année qui s’amorce. Les provinces les plus optimistes sont la Colombie-Britannique (69,5), le Manitoba (66,7), le Québec (65,8) et la Nouvelle-Écosse (64,9), viennent ensuite l’Ontario (64,2), l’Île-du-Prince-Édouard (63,2) et le Nouveau-Brunswick (60,4).

Trois provinces tirent de l’arrière, dont l’Alberta qui a été éprouvée en 2016 tant par la chute des prix du pétrole que par les incendies de forêt de Fort McMurray. L’indice albertain est le plus bas au pays, à 43,4, suivent ensuite Terre-Neuve-et-Labrador (47,7) ainsi que la Saskatchewan (54).

Signes encourageants

En décembre 2016, des gains ont été observés dans les secteurs des ressources naturelles et de la construction, mais ceux-ci ont été assombris par des reculs dans les résultats du commerce de détail et de l’information, toujours selon ce baromètre.

Dans le texte accompagnant l’indicateur de la FCEI, on note que «41 % des propriétaires de PME estiment que leur entreprise se porte bien – un sommet depuis 13 mois – et 54 % planifient de faire des dépenses en capital (équipements, etc.) au cours des prochains mois». Les données recueillies suggèrent aussi que les carnets de commandes se sont améliorés.

Malgré ces perspectives intéressantes, les entrepreneurs continuent néanmoins de se montrer prudents et ne précipiteront pas leurs plans d’embauche, par exemple. À court terme, à peine 13 % des chefs d’entreprise se sont dits résolus à augmenter leurs effectifs à temps complet et 16 % pourraient envisager des mises à pied.

► Le Baromètre des affaires de la FCEI se fonde sur les réponses de 576 de ses membres, recueillies avant le 15 décembre. Elles ont été tirées d’un échantillon aléatoire stratifié de membres dans un sondage en ligne à accès contrôlé. Les résultats sont exacts, à plus ou moins 4,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.