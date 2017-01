L'ordre des 20 premiers choix du repêchage de la NFL est établi

Avec la fin de la saison régulière dans la NFL, on connaît maintenant l'ordre des équipes qui auront les 20 premiers choix du prochain repêchage.

En vertu d'une fiche d'une victoire et 15 revers, les pauvres Browns de Cleveland auront la chance de parler en premier, à moins qu'ils ne décident d'échanger leur choix.

Les choix 14 et 15 sont les seuls qui ne sont pas encore coulés dans le béton, puisque l'ordre sera déterminé éventuellement par un tirage au sort. Les Colts d'Indianapolis et les Vikings du Minnesota (choix échangé aux Eagles de Philadelphie) ont terminé la dernière saison avec une fiche identique de 8-8 et le bris d'égalité n'a pas été en mesure de départager les deux équipes.*

Les champions en titre du Super Bowl, les Broncos de Denver, ferment la marche en ce qui a trait aux équipes qui ne participent pas aux séries éliminatoires.

Les joueurs pressentis pour le premier choix au total sont les joueurs de ligne défensive Myles Garrett (Texas A&M) et Jonathan Allen (Alabama) ainsi que les quarts-arrières Mitch Trubisky (North Carolina) et DeShone Kizer (Notre Dame).

1. Browns de Cleveland (1-15)

2. 49ers de San Francisco (2-14)

3. Bears de Chicago (3-13)

4. Jaguars de Jacksonville (3-13)

5. Titans du Tennessee (via les Rams de Los Angeles | 4-12)

6. Jets de New York (5-11)

7. Chargers de San Diego (5-11)

8. Panthers de la Caroline (6-10)

9. Bengals de Cincinnati (6-9-1)

10. Bills de Buffalo (7-9)

11. Saints de La Nouvelle-Orléans (7-9)

12. Browns de Cleveland (via les Eagles de Philadelphie | 7-9)

13. Cardinals de l'Arizona (7-8-1)

14. Eagles de Philadelphie (via les Vikings du Minnesota | 8-8) ou Colts d'Indianapolis (8-8)*

15. Eagles de Philadelphie (via les Vikings du Minnesota | 8-8) ou Colts d'Indianapolis (8-8)*

16. Ravens de Baltimore (8-8)

17. Redskins de Washington (8-7-1)

18. Titans du Tennessee (9-7)

19. Buccaneers de Tampa Bay (9-7)

20. Broncos de Denver (9-7)

--

Les équipes en séries éliminatoires

AFC

1. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (14-2)

2. Chiefs de Kansas City (12-4)

3. Steelers de Pittsburgh (10-5)

4. Texans de Houston (9-7)

5. Raiders d'Oakland (12-4)

6. Dolphins de Miami (10-5)

NFC

1. Cowboys de Dallas (13-3)

2. Falcons d'Atlanta (11-5)

3. Seahawks de Seattle (10-5-1)

4. Packers de Green Bay (10-6)

5. Giants de New York (11-5)

6. Lions de Detroit (9-7)