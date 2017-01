Marc Bergevin garde les deux pieds sur terre

BROSSARD – Malgré les blessures qui s'accumulent depuis le mois de novembre, le Canadien de Montréal a su redoubler d’ardeur, ce qui lui permet d’amorcer l’année 2017 au sommet de la section Atlantique.

À pareille date l’an dernier, le CH était au cœur d’une glissade interminable qu’il a été incapable de freiner avant la fin du calendrier régulier.

Avec un Carey Price en santé, le Tricolore figure cette année parmi les meilleures équipes de l’Est. Le directeur général Marc Bergevin refuse toutefois de s’emballer.

«On va se calmer le pompon avec le championnat. On va commencer par faire les séries, a-t-il lancé lors de son point de presse, lundi. On est satisfait de notre début de saison. On a eu beaucoup de blessures, mais en général, on s’en est sorti pas mal bien.»

Le jeu de puissance a perdu des plumes depuis qu’Alex Galchenyuk et Andrei Markov sont sur la touche. Andrew Shaw, David Desharnais et Greg Pateryn sont aussi tombés au combat.

«Toutes les équipes passent par là. On n’a qu’à penser à Steven Stamkos à Tampa Bay, qui ne sera pas de retour avant le mois de mars. C’est la réalité de la Ligue nationale d’aujourd’hui, tu bâtis ton équipe durant l’été et tu espères que tout ira pour le mieux côté santé.»

«Pour l’instant, on est satisfait, mais on a encore beaucoup de pain sur la planche.»

De l’énergie à revendre

Même si sa production a chuté depuis l'absence de Galchenyuk, la présence d’Alexander Radulov dans la formation amène une dose d’énergie qui manquait au Canadien l’an dernier.

Après avoir offert une prolongation de contrat de deux ans au gardien Al Montoya, Bergevin pourrait-il être tenté de faire de même avec l’attaquant russe?

«Je l’ai mentionné dès que j’ai été embauché, je ne discute jamais des négociations de contrat», a-t-il répété.

Le DG du Tricolore a néanmoins pris le temps de souligner la contribution de Radulov.

«On est très satisfait de son rendement jusqu’à maintenant.»