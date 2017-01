Nicolas Roy à l’école de Rod Brind’Amour

TORONTO | Aux cercles des mises en jeu, Nicolas Roy démontre tout son savoir-faire.

Le troisième joueur de centre d’Équipe Canada junior (ÉCJ) a affiché un taux d’efficacité de plus de 55,2 % au fil de la ronde préliminaire.

À sa première présence au championnat, il figurait donc au 15e rang des meilleurs centres parmi l’élite mondiale.

Ses succès aux mises en jeu ne lui sont pas étrangers. L’espoir des Hurricanes de la Caroline a été à bonne école avec Rod Brind’Amour, un as en la matière durant sa carrière de 1484 matchs dans la LNH.

Ce dernier avait montré près de 60 % d’efficacité à ses 13 dernières saisons chez les Flyers et les Hurricanes avant de prendre sa retraite en 2010. Et il tenait la même cadence en séries éliminatoires.

L’entraîneur adjoint depuis 2011 a donc vaillamment conseillé le jeune Roy, un espoir sélectionné au quatrième tour en 2015, depuis deux ans lors de ses camps d’entraînement en Caroline.

«Il m’a montré où placer mon bâton selon les situations pour avoir du succès. Il m’a aussi appris à me synchroniser rapidement lors de la remise. Tout est une question de technique et de timing», a expliqué Roy du haut de sa charpente de 6 pi 4 po et 203 lb.

Ce gabarit l’aide certainement à avoir le dessus sur ses rivaux.

Secret d’État

Brind’Amour lui a également appris quelques judicieux petits secrets qu’il n’était pas prêt à partager dans ces lignes. Sûrement par crainte qu’un espion tchèque, suédois, russe ou américain soit capable de lire le français! Des séances d’entraînement et de perfection classées top secret.

«Il m’a montré plein de petites choses, mais je n’en parlerai pas», a-t-il plaisanté.

«Mais je dois dire que je pratique depuis longtemps, peut-être depuis que je suis chez les bantams, a-t-il tenu à ajouter. J’ai pris la twist.»

Premier centre chez les Saguenéens de Chicoutimi sous les ordres de Yanick Jean, Roy figure parmi les meneurs dans cette colonne dans la LHJMQ. Il a remporté 60,5 % de ses 621 remises en jeu.

Pas étonnant que l’entraîneur-chef du Canada, Dominique Ducharme, ait confiance en lui dans les moments importants.

«Il est droitier, c’est certain que je n’hésite jamais à l’envoyer gagner une mise en jeu dans notre territoire dans le cercle droit, a-t-il lancé sans hésitation. On va le voir souvent dans cette situation.

«L’envoyer dans les moments importants est une chose, mais ce qui est encore plus important, c’est qu’il gagne constamment la possession de la rondelle», a ajouté Ducharme.

Et dans son système, cette possession de rondelle est primordiale.

De toutes les missions

Roy est aussi efficace dans toutes les missions qui lui sont confiées. «Il contribue offensivement, il fait du bon travail en territoire défensif et il est utile devant le filet en avantage numérique. C’est un attaquant très complet», a dit l’entraîneur.

«Je peux contribuer aux succès de l’équipe dans toutes les situations de jeu», a renchéri Roy, qui a marqué deux buts en ronde préliminaire tout en conservant un différentiel positif.