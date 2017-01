Pas de KKK à la télévision

Bien qu’elle ait été annulée deux semaines avant d’entrer en ondes, une série documentaire brossant le portrait du Ku Klux Klan en 2017 continue de faire parler d’elle aux États-Unis.

La chaîne A&E a causé toute une commotion le 18 décembre en révélant qu’elle comptait diffuser Generation KKK, une série documentaire dépeignant la tristement célèbre organisation suprématiste blanche américaine. Les producteurs avaient beau répéter que Generation KKK était loin de «normaliser» le mode de vie des membres du Klan, l’existence même du projet a soulevé la fureur de plusieurs groupes et téléspectateurs. Cette résistance a poussé le réseau à changer le titre du programme pour Escaping the KKK, A Documentary Series Exposing Hate in America (en français, Fuir le KKK, un docu-série exposant la haine en Amérique).

Quelques jours plus tard, par contre, nouveau coup de théâtre: le diffuseur annonçait qu’il laissait tomber Escaping the KKK. Dans un communiqué, la chaîne indiquait qu’elle abandonnait la série parce qu’elle avait appris que certains participants avaient été payés pour livrer leur témoignage, une pratique qui contrevient aux normes de A&E.

Trafiquer la réalité?

Suite et fin du scandale? Oh non.

De nouveaux éléments du puzzle ont été rapportés dans Variety ce week-end. Selon la publication, quelques leaders du KKK affirment avoir été payés des centaines de dollars par jour pour offrir des témoignages plus sensationnalistes et trafiquer la réalité pour respecter le plan de match des producteurs. En entrevue, ces mêmes individus disent avoir reçu des instructions quant au vocabulaire qu’ils devaient utiliser devant la caméra. On aurait encouragé les participants à employer le mot «nègre», clame Richard Nichols, un membre actif du KKK originaire du Tennessee.

A&E dit vouloir mener une enquête pour savoir exactement ce qu’il s’est passé lors du tournage. La compagnie de production de Generation KKK, This is Just A Test aidera le réseau à aller au fond de l’affaire.

► Generation KKK devait prendre l’antenne le 10 janvier.