Personne ne veut de la Ferrari de Miami Vice

Qui ne se souvient pas de la Ferrari Testarossa blanche de Miami Vice?

Et pourtant, il semble que la superbe bagnole italienne ait de la difficulté à trouver un nouveau propriétaire. Selon Road & Track, la Testarossa sera mise à l’encan pour une cinquième fois en à peine deux ans.

C’est la firme Barrett-Jackson qui a été mandatée pour organiser la vente aux enchères, qui se déroulera à la mi-janvier en Arizona. Aucune réserve n’a été placée sur le véhicule, ce qui veut dire que la plus haute mise l’emportera, peu importe le montant.

Ferrari Testarossa de Miami Vice

Cette Testarossa 1986 a été utilisée pour la production de la série culte américaine jusqu’à son retrait des ondes, en 1989. Elle a ensuite été placée en remisage pendant 25 ans avant d’être mise en vente pour une première fois sur eBay en décembre 2014. Son prix de 1,75 million $ US a certainement refroidi les ardeurs des personnes intéressées...

Tour à tour, la superbe voiture sport a ensuite été remise en vente en mars 2015, en août 2015, puis en janvier 2016. Et voilà qu’un an plus tard, elle est de retour sur le marché!

Ferrari Testarossa de Miami Vice

La Testarossa est équipée d’un moteur à 12 cylindres de 4,9 litres développant 390 chevaux et d’une bonne vieille transmission manuelle à cinq vitesses.

Pour certifier son authenticité, le certificat de propriété original d’Universal Studios et une lettre de Ferrari North America sont livrées avec le véhicule.

Ferrari Testarossa de Miami Vice

Après sa longue période de remisage, un service de remise à neuf d’une valeur de 8000$ a été effectué sur le moteur, qui ne compte qui ne compte que 26 000 kilomètres au compteur malgré ses 30 ans.

La Testarossa blanche trouvera-t-elle finalement preneur en 2017? On lui souhaite!