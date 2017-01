Quand les garçons n’ont plus le droit d’exister

J’aimerais répondre à la lettre titrée « Enfants très dérangeants » signée par Gaétane. Une personne qui se plaignait que les enfants des alentours, des garçons en l’occurrence, font beaucoup de bruit quand ils jouent dans la ruelle juste sous ses fenêtres. Je lui ferai remarquer ainsi qu’aux autres lecteurs et lectrices, que de nos jours, les garçons sont trop souvent la cible d’adultes qui voudraient toujours les voir gentils, non turbulents et surtout non dérangeants.

Ne savent-ils pas que les garçons ont un grand besoin d’être actifs, de se dépenser physiquement, de jouer et de se tirailler. Bref ils ont besoin de bouger. Et parfois oui, ils crient. Malheureusement, personne ne veut leur laisser leur espace vital. Voilà une des raisons qui font qu’on assiste aujourd’hui à un recul chez les garçons : ils sont moins bons que les filles à l’école et ils sont plus nombreux à décrocher.

Les aurait-on trop brimé dans leur virilité? A-t-on manqué de compréhension vis-à-vis d’eux? N’a-t-on pas tendance à oublier qu’ils sont différents des filles et qu’ils ont des besoins différents? Bref, j’apprécierais que Gaétane ainsi que ses semblables fassent leur part pour comprendre que les garçons ont besoin de se défouler et de s’amuser.

Comme vous le lui avez souligné, Gaétane pourrait simplement leur demander de changer de place pour leurs jeux si elle ne peut pas les supporter à ce point. Mais de grâce, qu’elle les laisse jouer et se tirailler!

Il y a également une autre chose qui m’a profondément dérangé dans sa lettre et sur lequel je tiens à m’exprimer. Pourquoi sent-elle le besoin de préciser que le groupe de trois garçons était composé de deux Ukrainiens et d’un Latino? Son comportement aurait-il été différent s’il s’était agi de trois petits Québécois? En terminant, je me permettrai un petit conseil à l’intention de Gaétane. Pourquoi ne va-t-elle pas prendre une marche quand ces jeunes viennent jouer sous ses fenêtres? Elle ferait alors d’une pierre deux coups, à savoir qu’elle se ferait du bien et qu’elle laisserait ces derniers se faire du bien par la même occasion.

Pierre

Votre commentaire concernant les caractéristiques comportementales des garçons est plus qu’approprié. Rendu à une époque où on sait très bien qu’on devrait avoir une autre approche avec eux qu’avec les filles en milieu scolaire pour favoriser leur intégration, leur envie de s’y dépasser et réduire le nombre de décrocheurs, il serait temps de s’y mettre. Tout comme nous devrions en tant qu’adulte et dans la vie de tous les jours, reconnaître leur droit à bouger et à se bousculer pour sortir le trop plein. Le conseil à Gaétane me semble pertinent tout comme la détection d’une pointe de discrimination dans le fait d’avoir identifié les garçons par leur pays d’origine.