Saison terminée pour Johan Larsson

La saison de l’attaquant des Sabres de Buffalo Johan Larsson est terminée.

Le Suédois a subi une blessure à un coude et à un poignet, lors du match de samedi face aux Bruins de Boston.

Larsson a encaissé une dure mise en échec de la part du défenseur Adam McQuaid, dans le revers de 3-1 aux mains des Bruins.

Lundi, l’entraîneur-chef des Sabres Dan Bylsma a annoncé que Larsson serait absent pour une durée indéterminée, mais l’attaquant a avoué au quotidien «Buffalo News» que sa saison était terminée.

En 36 rencontres cette saison, Larsson a récolté six buts et cinq mentions d’aide et était en route pour obtenir les meilleures statistiques de sa carrière.