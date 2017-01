Un petit chien abandonné dans une pile de vidanges lors d'un déménagement

Adopter un animal, c’est pour la vie. Malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui pense ainsi.

Ollie, un petit chien, a été abandonné en décembre lorsque ses anciens propriétaires ont déménagé. Plutôt que de le prendre avec eux, ces derniers l’ont laissé dans la pile de vidanges qui se trouvait devant leur maison.

Heureusement, Ollie a rapidement été sauvé par Terri Looby, un bénévole du Detroit Animal Welfare Group (DAWG). Lorsque Looby a reçu un appel l’informant qu’Ollie était abandonné dans une pile de poubelles, il n’a pas perdu une seconde pour venir à sa rescousse vu la température glaciale.

À son arrivée, le bénévole a remarqué que le chien avait le fémur brisé. Il l’a donc rapidement emmené chez le vétérinaire.

«Ollie a reçu beaucoup d’amour et de bisous depuis son arrivée ici. C’est un chien très doux et heureux qui souhaite trouver une famille qui prendra soin de lui et qui ne le jettera pas à la poubelle», a expliqué Terri Looby sur la page Facebook du DAWG.

Depuis le temps des Fêtes, Ollie a trouvé refuge dans une maison d’accueil, où il semble reprendre du mieux.