10 films à voir avant la course aux Oscars

Le temps des Fêtes est chose du passé et c’est le moment de se mettre à jour au cinéma. D’autant plus qu’en pleine saison des récompenses aux États-Unis (les Golden Globes lancent le bal dimanche), l’offre est abondante. Les studios se bousculent pour présenter leurs candidats aux Oscars. Quels sont les incontournables? En voici dix à voir. Ou à revoir.

L’arrivée (Arrival)

Photo courtoisie

Réalisation: Denis Villeneuve

Vedettes: Amy Adams, Jeremy Renner

Cette fois pourrait être la bonne pour Villeneuve. On promet plusieurs nominations à ce récit de science-fiction où le grandiose et l’intime se côtoient avec finesse. Une place parmi les finalistes à l’Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation n’est pas hors d’atteinte.

(En salles depuis le 11 novembre)

Lion

Photo courtoisie

Réalisation: Garth Davis

Vedettes: Dev Patel, Nicole Kidman

Un autre biopic, cette fois sur les efforts d’un Indien qui tente de retrouver sa famille après avoir été adopté par des Australiens. Un succès au festival de Toronto, Lion lorgne aussi des prix d’interprétation.

(En salles depuis le 21 décembre)

Moonlight : l’histoire d’une vie (Moonlight)

Photo courtoisie

Réalisation: Barry Jenkins

Vedettes: Trevante Rhodes, Mahershala Ali

Grâce à Moonlight, il n’y aura pas de controverse raciale cette année aux Oscars. De nombreuses nominations attendent ce drame qui suit, à trois étapes de sa vie, un Afro-américain qui tente de vivre son homosexualité envers et contre tous.

(En salles depuis le 11 novembre)

Kubo et l’épée magique (Kubo and The Two Strings)

Photo courtoisie

Réalisation: Travis Knight

Vedettes: Charlize Theron, Matthew McConaughey (voix originales)

Une autre suggestion animée, davantage pour adultes, qui nous entraîne cette fois dans un univers poétique, celui d’un jeune garçon dans le Japon du Moyen-Âge.

(En location)

Moana

Photo courtoisie

Réalisation: John Musker et Ron Clements

Vedettes: Dwayne Johnson, Auli’i Cravalho (voix originales)

Le scénario est plutôt banal mais visuellement, Moana est une splendeur. Disney élève encore la barre et juste pour ça, Moana se pointe comme l’un des favoris à l’Oscar du meilleur film d’animation.

(En salles depuis le 23 novembre)

Florence Foster Jenkins

Photo courtoisie

Réalisation: Stephen Frears

Vedettes: Meryl Streep, Hugh Grant

La reine des Oscars, Meryl Streep, pourrait de nouveau fouler le tapis rouge après avoir incarné une héritière qui décide de chanter de l’opéra malgré ses cordes vocales pitoyables.

(En location)

Pour l’amour d’Hollywood (La La Land)

Photo courtoisie

Réalisation: Damien Chazelle

Vedettes: Emma Stone et Ryan Gosling

Depuis sa première mondiale à Venise, cette «dramédie» musicale ne recueille que des éloges. Centré sur l’histoire d’une romance entre deux âmes rêveuses, Pour l’amour d’Hollywood est un vibrant rappel de la belle époque du cinéma américain du XXe siècle.

(En salles depuis le 25 décembre)

Manchester By The Sea

Photo courtoisie

Réalisation: Kenneth Lonergan

Vedettes: Casey Affleck, Michelle Williams

La rumeur favorable n’a cessé de gonfler depuis la première présentation du film à Sundance en début d’année, si bien que cet émouvant drame familial, qui met en scène un homme (sublime Affleck) qui devient le tuteur légal de son neveu, devrait briller aux Oscars.

(En salles depuis le 25 novembre)

Hacksaw Ridge

Photo courtoisie

Réalisation: Mel Gibson

Vedettes: Andrew Garfield et Vince Vaughn

Avec ce biopic qui nous transporte dans l’enfer de la Deuxième Guerre mondiale, Mel Gibson effectue un retour en grâce réussi auprès du public et de la critique.

(En salles depuis le 4 novembre)

Hors-la-loi (Hell Or High Water)

Photo courtoisie

Réalisation: David Mackenzie

Vedettes: Chris Pine, Jeff Bridges

Ce western qui met en scène des braqueurs de banques aux prises avec un vieux policier tenace pourrait faire sa marque dans les catégories d’interprétation.

(En location)