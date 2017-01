12 restos montréalais où manger santé n’est pas «plate»

Tous vos restants de dinde sont mangés, il ne reste qu’un vieux fond de Bailey’s dans votre réfrigérateur... Pas de doute, les Fêtes sont bel et bien terminées et il est grand temps de repartir l’année du bon pied.

Bien manger est pour plusieurs un véritable défi. Voici donc 12 adresses santé à essayer qui ne vous serviront pas seulement de la salade.

1. Lov

La cuisine botanique du Lov saura charmer les estomacs les plus difficiles. Ici, on y mange des plats végétariens tout en fraîcheur et on y boit des vins bios. Pas question d’un autre resto végétarien où tout est en bois et où les mûrs sont verts. La déco est au goût du jour... Tapisserie, chaises flottantes, marbre. C’est aussi beau pour les yeux que bon pour l’estomac.

En amour avec ce nouveau resto ❤️#mtl #lovrestaurant Une photo publiée par Fannie Doyon (@faniiee) le 1 Déc. 2016 à 16h23 PST

464 rue McGill

2. Le Poké bar

Pour de la cuisine sur le pouce santé, c’est au Poké bar qu’il faut vous rendre. Entre deux réunions au centre-ville, faites le plein de vitamines et de protéines avec l’un de ces délicieux bols poké.

much needed break from Rez food Une photo publiée par Addie (@addiealdersonn) le 17 Oct. 2016 à 15h24 PDT

2153 rue Crescent

3. Aux Vivres

La cuisine du célèbre restaurant Aux Vivres n’est plus à vanter. On y mange des plats végétaliens et santés qui sont toujours bien bourratifs. À prendre pour manger sur place ou pour emporter!

4631 boul. Saint-Laurent

4. Crudessence

La nourriture crue n’est peut-être plus aussi tendance qu’elle l’était, mais n’empêche que le restaurant Crudessence offre aux gourmands une panoplie de plats plus savoureux les uns que les autres. Smoothies, rouleaux, tempeh... Olé!

Being vegan 🌿 Une photo publiée par 🌸 α и α ï ѕ (@anais.b__) le 19 Juil. 2016 à 15h02 PDT

Plusieurs adresses possibles.

5. Lola Rosa

La cuisine du Lola Rosa est à la fois copieuse et pleine de saveurs. Pas question de sortir de là en ayant encore faim! Chili, sandwich, salade de quinoa et j’en passe... Chaque plat est un pur délice et l’ambiance y est toujours chaleureuse.

The best nachos in the world : Lola rosa nachos; Chili, quesadilla, ragoût tunisien, hempburger burger and portobello salad : photo by @anna.pelzer Une photo publiée par lolarosa (@lolarosacafe) le 22 Nov. 2016 à 15h12 PST

Plusieurs adresses possibles.

6. La Panthere Verte

Vous devez absolument goûter aux fameux falafels de la Panthère Verte au moins une fois dans votre vie. Encore une fois, la cuisine de la Panthère Verte est toute en fraîcheur et parfaite à savourer le midi ou encore à emporter chez vous.

currently carrying a food baby 💚 #greenpanther #veganfoodporn Une photo publiée par Laura Mannion (@laurammannion) le 13 Juin 2016 à 15h22 PDT

Plusieurs adresses possibles.

7. Le Doggy Café

Le Doggy Café offre à sa clientèle des plats végétariens classiques qui ne déçoivent pas. Mais ce qui rend cet endroit unique c’est qu’il est possible d’y amener votre toutou sur place. Un resto unique qui s’adresse aux amis des animaux!

#goldenretreiver #ledoggycafé #samedimatin Une photo publiée par Michelle L'Heureux (@michlheureux) le 19 Nov. 2016 à 7h45 PST

4493 avenue Papineau

8. Soupesoup

Pour savourer des soupes et des sandwichs «pas plates», c’est là qu’il faut vous rendre. Si la chaîne de restaurants se trouve un peu partout au Québec, il faut savoir que chacune des succursales a sa propre couleur. On craque pour le côté industriel de celle de la rue Wellington.

Classic tomato & cheese ✌🍅 Une photo publiée par An Tran (@mtlfoodsnob) le 23 Août 2016 à 16h49 PDT

Plusieurs adresses possibles.

9. La lumière du Mile-End

Café, smoothies, sandwichs, burgers... Il y en a pour tous les goûts! Les plats végétariens et végétaliens sont à l’honneur. On y retrouve donc des produits frais et une tonne de légumes! L’ambiance y est d’ailleurs toujours très festive, ce n’est pas surprenant que de nombreux habitués s’y donnent rendez-vous toutes les semaines.

#TB to those perfect summer brunch 👌🏻🍓☀️💅🏻 | @la_lumiere_du_mile_end Une photo publiée par | Z O É |||| 🚺🌈👁 (@zoe.bv) le 26 Oct. 2016 à 11h26 PDT

214 rue Bernard Ouest

10. Ô deux sœurs

La cuisine réconfortante du restaurant Ô Deux sœurs a de quoi satisfaire les palais les plus difficiles. Salades copieuses, soupes surprenantes, sandwichs décadents... On y retrouve même quelques produits fins. Vraiment, c’est une adresse à essayer au plus vite!

Brunch with babe 👅 #tastyy #paella #macncheese #foodheaven Une photo publiée par Iza Cass (@izacass) le 9 Mars 2016 à 11h15 PST

780 boul. Rosemont

11. Birona Hummus Bar

Le premier bar à hummus de Montréal à ouvert ses portes cet automne et il s’est rapidement fait une place de choix dans le cœur des Montréalais qui sont nombreux à fréquenter cette nouvelle adresse. Il n’y a pas de doute, l’hummus a la cote en 2017!

Le meilleure lunch depuis longtemps 😋@em_rioux #yummy #bodyfuel #healthyfood #mtl #salad #hummus Une photo publiée par Catherine Morin (@moscatomorin) le 18 Nov. 2016 à 10h56 PST

5417 boul. Saint-Laurent

12. Venice MTL

Charmante adresse dans le Vieux-Montréal, la décoration d’inspiration californienne du resto Venice MTL a de quoi réchauffer! Ses bols poké toujours frais, ses sandwichs santé, ses salades craquantes... Vraiment, si vous voulez adopter de bonnes habitudes alimentaires, commencez votre pèlerinage en ces lieux!

J'me trouve des ptites doses de chaleur avant de repartir 💖⛱ #venicemtl #todayslunchspot #cestbeau #australiain35days Une photo publiée par Chloé Forget (@chloforget) le 13 Déc. 2016 à 12h37 PST

440 rue Saint-François-Xavier