LESSARD, Pauline née Marcel



Au C.H. Pierre Le-Gardeur, le 28 décembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée paisiblement madame Pauline Marcel, épouse de feu Denis Lessard.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (André), Denise (Ron), Francine (Jan) et Martine (André), ses petites-filles Hélène (David), Andréanne et Estelle (Maxime), son arrière-petite-fille Claudie, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 janvier 2016, de 12h à 15h30 au Complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même samedi à 16h en l'église de La Purification, 445 Notre-Dame, Repentigny.