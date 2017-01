CÔTÉ, Gilles



À Laval, le 27 décembre 2016, à l’âge de 72 ans, est décédé M. Gilles Côté, époux de Mme Jeannette Gauthier Côté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Yannic) et Johanne (Yann), ses petits-enfants: Philippe, Frédéric, Vincent et Myriam, son frère Raymond ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 janvier 2017 de 13h30 à 17h00 à la:Une liturgie de la Parole suivra à 17h00 en la chapelle de la résidence.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Laval pour les bons soins et leur dévouement auprès de M. Côté.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de Laval.