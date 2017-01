SAMUEL, Léonard



À Montréal, le 12 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédé Léonard Samuel.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Choquette, ses soeurs Jeannette (Rémi Beaulieu), Gertrude (Jean Morin), ses frères Pierre-Paul (feu Gisèle Legault), Florian (Micheline St-Onge) et Claude (Francine Beaulieu), Bertrand, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 Janvier 2017 de 12h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du Complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.