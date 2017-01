À l’échelle humaine 13: En 2017, réseautez en toute confiance

Les festivités de fin d'année scintillent de couleurs, de saveurs et d'émotions. L'ambiance des soupers familiaux, des cocktails et des fêtes de bureau nous habite pendant plusieurs semaines, et avec les échanges de vœux, le partage de résolutions et les anecdotes personnelles viennent les nouvelles professionnelles de notre entourage.

C'est pourquoi la période des fêtes nous donne aussi d'excellentes occasions de réseautage. Maintenant que vous pris le pouls de votre réseau professionnel et pris connaissance de ce qui anime leurs journées, tirez profit de ces nouveaux liens en initiant un suivi.

Proposez-leur une information pertinente, un contact ou une invitation de rejoindre votre réseau sur LinkedIn.

Entre-temps, voici quelques règles d'étiquette pour aiguiser votre aisance à réseauter, que ce soit à une fête de bureau ou à un 5 à 7 entre parfaits inconnus.

À FAIRE

1. La légèreté est de mise

Adaptez votre approche: le travail apparaît souvent comme sujet de conversation dans les rendez-vous festifs de toutes sortes, mais ce n'est pas le moment de vous renseigner sur les modes de compensation et les régimes de pension. Ce type de curiosité est inapproprié, voire même intrusif dans ces circonstances.

Les partys de bureau sont des partys avant tout, alors échangez sur des thèmes qui nous rapprochent et nous rassemblent, comme des projets de vacances, les sports, les livres, les voyages et les enfants.

2. Créez du buzz

Réalisez votre propre campagne marketing. Émilie pourrait se présenter en tant qu'"Émilie la conseillère de carrière," mais elle attirerait plus d'attention si elle disait: "Je m'appelle Émilie et j'aide les gens à changer leur vie". Autre exemple, si elle vient de Vancouver, elle pourrait commencer par "Je viens de la ville qui a accueilli les Jeux olympiques de 2010."

Les gens trouvent parfois difficile de se rappeler des prénoms, mais les faits insolites, les histoires et les échanges qui évoquent un lien émotif laissent toujours leur marque.

3. Mettez votre chapeau de détective

Attendez-vous à rencontrer des occasions d'apprendre davantage sur le parcours de carrière ou le poste actuel de votre interlocuteur, et écoutez-le bien. Tentez de comprendre davantage ses aspirations et cernez comment vos compétences et votre expérience pourraient être mises à profit pour l'appuyer dans ses démarches.

Ainsi, non seulement vous positionnerez-vous comme un professionnel de calibre, mais vous jetterez aussi les bases pour la suite de votre conversation! Le réseautage est un échange; il porte fruit lorsque vous cultivez vos relations. Éventuellement, il est fort probable que cette personne vous renvoie l'ascenseur.

4. Pour briser la glace

Pensez à rehausser votre look avec un bijou ou autre morceau original. Cela peut servir de brise-glace et encourager les autres à vous aborder. Juste, assurez-vous que votre apparence reste appropriée pour le contexte; vous ne voulez pas vous démarquer pour de mauvaises raisons.

À NE PAS FAIRE

1. Ne soyez pas trop spontané(e)

Lisez le journal, mettez-vous à jour des tendances sectorielles et assurez-vous d'être prêt(e) à parler de votre profil professionnel avec confiance et clarté.

2. N'oubliez pas les règles de base

Maintenez un contact visuel, souriez, tendez la main, gardez votre dos droit et ne parlez pas trop longtemps.

En somme, mettez-vous dans l'esprit de générosité des fêtes à longueur d'année et vous serez sûr(e) d'éviter tout faux pas.

Une question sur votre transition professionnelle dans le contexte québécois, vos capacités de réseautage sur LinkedIn ou en personne, ou toute autre situation? Écrivez-nous à labourmarketconnections.scs@mcgill.ca.

Joignez-vous à Maïa, Emilie et à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill sur LinkedIn et parcourez toutes nos chroniques ici!