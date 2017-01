LALONDE, Conrad



À Montréal, le vendredi 30 décembre, est décédé Conrad Lalonde, veuf de Linette Baribeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Danielle), Michel (Sigrid), Jean (Annie) et Line (Luc), ses petits-enfants Samuel, Danick, Katrine, Alex et Simon, son frère Germain, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le mercredi 4 janvier de 14h à 20h30. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 20h.