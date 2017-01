Harvey au pied du podium

Alex Harvey a pris le quatrième rang du skiathlon de 20 km disputé à Oberstdorf en Allemagne, ce matin, ce qui consolide sa troisième place au cumulatif du Tour de ski après trois étapes sur sept.

La victoire du Russe Servey Ustiugov en 48 m 40 s, sa troisième de suite dans ce tour avec à chaque fois le souffle du Norvégien Martin Johnsrud Sundby dans son cou, a permis d’identifier les principaux ténors dans cette épuisante série de courses.

Dans l’épreuve d’aujourd’hui, partagée entre une moitié en style classique et l’autre en style libre, Harvey a renouvelé son statut de prétendant au podium de la compétition qui se terminera dimanche en Italie. Il s’est maintenu parmi les premiers wagons de la course du début à la fin et a cédé le podium seulement dans le sprint ultime.

«On avait vraiment de bons skis et je me sentais super bien. Je croyais au podium et je me suis positionné pour le faire, mais j’ai manqué de jambes dans les cinq dernières secondes de la fin», a commenté le Québécois, qui traîne au classement général à 69 secondes derrière Ustiugov et 40 de Sundby.

Secondes de bonification

Harvey se réjouit de sa stratégie d’avoir grugé des secondes de bonification durant la journée. En gagnant le premier sprint intermédiaire et pris le troisième rang dans l’autre, il a ainsi obtenu un cadeau de 25 secondes sur une possibilité de 30 au total des deux exercices. L’épreuve féminine disputée plus tôt en matinée, durant laquelle les meneuses étaient demeurées groupées, l’a convaincu que ce scénario allait se reproduire chez les hommes.

«Une quatrième position est toujours décevante parce qu’on se dit que j’aurais pu tenter autre chose. Dans ce cas-ci, peut-être que j’aurais sauvé un peu de mes jambes si je n’avais pas fait les sprints intermédiaires, mais j’ai choisi d’exécuter mon plan en pensant au cumulatif. C’est sûr que, durant une course normale lorsque tu vises le podium, tu ne donnes pas de coups comme je l’ai fait et qui coûtent de l’énergie», a expliqué l’athlète de 28 ans, à sa sortie du contrôle de dopage.

Avec Cologna

La quatrième étape se jouera demain avec une poursuite de 15 km en style libre toujours dans la petite ville d’Oberstdorf, point le plus au sud d’Allemagne. Selon sa position au cumulatif, Harvey devra donc patienter 69 secondes après le départ d’Ustiugov pour

s’élancer. Jusqu’à nouvel ordre, il pourrait créer une alliance avec le Suisse Dario Cologna qui le suit de 15 secondes au classement.

«Le plan serait de travailler avec lui, mais je vais partir comme s’il s’agissait d’un départ individuel. Je vais essayer d’aller le plus vite possible durant 15 km. S’il revient, on va pouvoir travailler ensemble. Sinon, ce sera juste tant mieux pour moi.»

Skiathlon 20 km

Résultats

Sergey Ustiugov, Russie, 48 m 40 s Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 0,6 s Dario Cologna, Suisse, + 1 s Alex Harvey, Canada, + 2,7 s

Tour de ski

Cumulatif (3 étapes sur 7)