STE-MARIE, Paul



De Longueuil, le 20 décembre 2016 Paul Ste-Marie nous a quittés paisiblement, grâce aux bons soins et au dévouement du personnel de la Maison Victor-Gadbois.Il laisse dans le deuil, après 59 ans de mariage son épouse Cécile Sorel (sa Loulou), ses fils Louis, René (Sylvie Grenier) et Michel (Monique Leduc), ses petits-enfants, Guillaume, Caroline et Véronique, ses soeurs et frères, nièces, neveux cousins cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléance au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 St-Laurent Ouest, Longueuille vendredi 6 janvier 2017 de 10h30 à 16h, suivi de la liturgie de la Parole en la chapelle.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.