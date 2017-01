BRUNELLE-COSSETTE, Rita



À la résidence Florentine-Dansereau de Verchères, le 25 décembre 2016, est décédée à l’âge de 94 ans, Mme Rita Brunelle, épouse de feu Rosaire Cossette.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise, son frère et ses soeurs: Flore (feu Gaston Dalpé), Thérèse (Ernest Cadieux) et Henri (Lisette Boutin) ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRES, Qcle vendredi 6 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 7 janvier à 11h, en l'église St-François-Xavier de Verchères suivra la crémation.Tél: 450-583-3511Au lieu de fleurs, des dons à la résidence Florentine-Dansereau de Verchères seraient appréciés. Formulaires disponibles à la résidence funéraire.