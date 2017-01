Bergevin aux aguets

Puisqu’une équipe, dans le cadre du repêchage de l’expansion, doit soumettre un gardien dans sa liste des joueurs non protégés, un gardien avec une expérience de la Ligue nationale, qui d’autre répond au profil du gardien recherché.

Au cours du week-end, on confirmait que des changements surviendraient dans les prochaines semaines. L’organisation est en train de s’écrouler et l’on croit que seul ­Nathan MacKinnon est intouchable. Que les décideurs de l’équipe tendront une oreille ­attentive à toute offre.

Donc, cela signifie que Matt Duchene et Gabriel Landeskog pourraient changer d’adresse si, évidemment, l’offre est intéressante. Mais que convoitent les dirigeants de cette équipe? Un joueur prometteur ou ­encore un joueur de premier plan.

Pour l’instant, le Canadien demeure parmi les cinq formations de la Ligue nationale qui se retrouvent dans une situation idéale. Non pas confortable, mais idéale. Le Tricolore occupe le premier rang de la division la plus faible de la Ligue. Il possède une priorité importante sur le reste du peloton.

Cette formation a gagné ses cinq derniers matchs, elle affronte les Capitals de Washington ce soir dans la capitale américaine. Mike Babcock fait un travail fort ­remarqué et les résultats sont plus ­qu’encourageants.

On peut s’imaginer que les partisans de cette équipe ont de quoi s’enthousiasmer et ils auront l’occasion de se manifester davantage, samedi, alors que Carey Price et le ­Canadien débarqueront au Air Canada ­Centre.