SAURIOL LOOD, Gabrielle



À Verdun, le 28 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Gabrielle Sauriol Lood.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Jocelyne, Réjeanne, Johanne, ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, du 4949 rue de Verdun, à Verdun, H4G 1N4, le jeudi 5 janvier de 13h à 16h et les funérailles seront célébrées à 16h514-767-9000www.complexefuneraireroy@gmail.comUn merci tout spécial pour les bons soins donné à notre mère au Centre Champlain de Verdun.Au lieu des fleurs, des messes pour le repos éternel de son âme seraient appréciées.