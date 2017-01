ROUILLARD, Luc



À St-Eustache, le vendredi 30 décembre 2016, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Luc Rouillard, conjoint d'Hélène Pratt.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil: son fils Patrick (Sonia), sa fille Annie (Benoit), ses six petits-enfants, ses frères Simon et Jean-Guy (Andrée), ses soeurs Pauline et Hélène (André), ainsi que plusieurs parents et amis.Une messe et l'inhumation des cendres auront lieu à Baie-du-Febvre à une date ultérieure.La famille désire remercier sa conjointe Hélène ainsi que tout le personnel médical qui ont pris soin de notre père, afin de lui donner les meilleurs soins.