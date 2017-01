OTIS, Réal



À Montréal, le 29 décembre 2016, est décédé à l'âge de 92 ans, Réal Otis, époux de Aline Carrière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Murielle), Diane (Serge) et Suzanne (Richard), ses petits-enfants Brigitte (Jean- Pierre), Amélie (Pascal), Marie- Noëlle (Yann), Olivier (Maude), Vincent (Rala) et Gabrielle (Simon), ses arrière-petits-enfants Florence, Fabrice, Frédéric, Delphine, Victor, et Mia, neveux et nièces et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bougie, St-François D'Assise, 6700, rue Beabien Est, Montréal,le samedi 7 janvier dès 13h et une cérémonie aura lieu à 16h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.