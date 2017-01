Carey Price dans un palmarès prestigieux de Forbes

Carey Price fait parti de l'élite. La démonstration en a été faite une nouvelle fois mardi avec la publication d'un palmarès du magazine Forbes regroupant les 30 personnalités sportives de moins de 30 ans les plus importantes.

Le palmarès se nomme ainsi: 30 Under 30, Sports, Breaking records and earning big money on and off the field.

Âgé de 29 ans, le gardien du Tricolore partage la vedette de ce palmarès avec un seul autre hockeyeur, soit Patrick Kane, des Blakchawks de Chicaco. Le tennisman canadien Milos Raonic est aussi du lot.

Le palmarès a été constitué par un panel de trois juges, soit le basketteur James Harden, le chef de la direction émérite de Nike, Phil Knight et le chef de la direction du Wasserman Media Group, Casey Wasserman.

Choix de première ronde du Canadien en 2005, Price totalise maintenant plus de 250 victoires dans la LNH. En 2014-2015, fort d'une campagne de 44 triomphes, les trophées Hart, Vézina, Jennings et Ted Lindsay lui ont été décernés.