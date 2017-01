Céline Dion reste dans le droit chemin

C’est ainsi que Céline Dion, sans trop donner de détails, raconte qu’à cause des gènes qu’elle porte (son père vient d’une famille alcoolique), elle a toujours craint de perdre pied et sombrer comme plusieurs artistes l’ont fait avant et après elle. Elle qualifie d’ailleurs l’industrie du disque de milieu «dangereux». «C’est l’endroit où «oui» est le mot le plus prononcé sur Terre», dit-elle.