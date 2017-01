Cette année, c'est décidé, je lâche prise!

Nous voici donc au début de la nouvelle année. 2017, celle de toutes les attentes. Encore.

Depuis des semaines, qu’on nous bombarde, sur les réseaux sociaux, que 2016 n’a pas été à la hauteur, on a donc emboîté le pas, nous aussi. On se dit que si elle a pas tant rocké, la dernière année, c’est peut-être qu’on l’a pas mérité.

Je l’avoue, je l’ai trouvée rough pas mal, celle-là : l’arrivée d’un petit bébé, les deux plus grands qui réagissent fort, les nouveautés au travail du chum pis mon ambition de me tracer une p’tite voie dans vos écrans. On a donc ben pas l’impression d’assurer, hein, dans notre rôle d’humain multitâches!

On passe notre temps à remettre en question tout ce qu’on fait. On hausse le ton une fois de temps en temps après nos enfants? Maudit qu’on est donc ben pas bienveillants! On ne crie jamais? Pas d’autorité! On cherche un juste milieu? Méchante girouette!

Tout ça parce qu’on passe notre temps à se comparer.

Jetez-la, la pierre, je suis aux devants de la foule pour la recevoir! C’est dur à croire que tout l’amour et toute la volonté de rendre la vie facile à ces humains qu’on aime de tout notre cœur puisse être vecteur d’autant d’insatisfaction envers nous-même. Des fois, j’ai même l’impression de rater mon imperfection parentale.

Je m’étais donc dit, depuis un certain temps, que mon aspiration en tant que maman, en 2017, serait le lâcher prise. Je me disais que je pourrais pratiquer le détachement, et cesser de me comparer sans arrêt aux autres. Que c’est déjà ben assez toff, pis qu’après trois enfants, me semble que si j’étais si poche, y’en aurait un dans la gang qui montrerait des signes précoces de chef de gang ou d’intérêt envers la politicaillerie.

Lâcher prise, donc.

Force est d’admettre je me plante pas trop, ça commence à être le temps que je me fie à mon instinct!

Fait que je me suis acheté un petit carnet, que j’ai décoré avec des dessins de plumes pis des couleurs pastels, pis je me suis fait une bucket list, une liste des choses que je veux faire avant de mourir (ou avant 2018). Je me suis acheté des livres de croissance personnelle pis j’ai liké des pages de citations inspirantes sur Facebook. Je me suis inscrite à des cours de yoga et je fais aussi partie de groupes de mamans qui lâchent prise. On se réunit, une fois de temps en temps, pour se dire comment on fait, donc, pour réussir à être efficace dans ça, le lâcher prise.

Je m’accroche à mon rêve : devenir la plus zen, la meilleure lâcheuse prise, la plus détachée. Regarde-moi ben aller, 2017, je vais te « carpe le diem » la vie à fond de train. Je vais tellement devenir bonne dans le détachement que ça va changer ma vie. Pus jamais de chicane avec les p’tits, ni avec mon chum! Les voyages en auto avec les trois kids en arrière vont se passer comme un charme pis je vais pus jamais rêver de les envoyer à mes parents pour une couple d’heures, parce que je vais savoir vivre le moment présent.

À chaque matin, je vais me lever en me disant que le passé est derrière, le futur est en avant pis que je dois vivre dans le « tout de suite ». Je vais profiter de chaque instant, même des changements de couches, parce que c’est fugace, hein, ces moments-là, faut s’en imprégner. Je vais suivre le courant, écouter mon instinct, faire confiance en la vie.

Je sais, je l’ai vu sur l’internet. Ils disent que c’ben à la mode, comme façon de penser. J’espère juste réussir assez vite, je serais ben déçue de pas y arriver...