Coupe Molson: Phillip Danault et Jeff Petry honorés

L'attaquant Phillip Danault et le défenseur Jeff Petry sont les récipiendaires de la Coupe Molson pour le segment du mois de décembre chez le Canadien de Montréal.

Les deux hommes ont totalisé sept points au classement mensuel établi à partir des nominations des étoiles d’après-match. Ils ont devancé le gardien Carey Price - vainqueur en novembre - et le capitaine Max Pacioretty.

Danault et Petry ont été choisis la première étoile à deux reprises chacun, en plus d’être nommés troisième étoile une fois.

En 14 matchs, Petry a récolté cinq buts et quatre mentions d’aide pour neuf points, décochant 46 tirs et affichant un différentiel de +9. De son côté, Danault a totalisé deux filets et cinq aides pour sept points en 14 rencontres. Il a inscrit le but vainqueur en prolongation lors de la partie de jeudi contre les Panthers de la Floride.